Marathon: PS5 Pro zeigt ihre Grafik-Muskeln im Vergleich

Marathon im Technikvergleich zeigt Unterschiede zwischen PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro.

Ein neuer Grafikvergleich zu Marathon beleuchtet die technische Umsetzung auf PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro. Beide Konsolen zielen auf eine Bildrate von 60 Bildern pro Sekunde, die im Test weitgehend stabil gehalten wird.

Auf der PlayStation 5 lässt sich das Auflösungsskalierungssystem zwischen CMAA und FSR wechseln. In der Praxis ergeben sich dabei jedoch kaum sichtbare Unterschiede bei der Bildqualität oder Performance.

Die PlayStation 5 Pro bietet zusätzlich die Option PSSR zu aktivieren. Diese Upscaling-Technologie liefert laut Vergleich deutliche Verbesserungen in kompatiblen Spielen, insbesondere seit der Einführung von Version 2.0.

Darüber hinaus zeigt die Pro-Version auch grafische Verbesserungen bei der Umgebungsverdeckung sowie bei Reflexionen, die in einer höheren Auflösung dargestellt werden als auf der Standard-PlayStation 5. Beide Versionen bleiben dennoch auf ein flüssiges Spielerlebnis mit stabilen 60 Bildern pro Sekunde ausgerichtet.