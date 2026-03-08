Marathon: PS5 Pro zeigt ihre Grafik-Muskeln im Vergleich

Ein neuer Grafikvergleich zu Marathon beleuchtet die technische Umsetzung auf PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro. Beide Konsolen zielen auf eine Bildrate von 60 Bildern pro Sekunde, die im Test weitgehend stabil gehalten wird.
Auf der PlayStation 5 lässt sich das Auflösungsskalierungssystem zwischen CMAA und FSR wechseln. In der Praxis ergeben sich dabei jedoch kaum sichtbare Unterschiede bei der Bildqualität oder Performance.
Die PlayStation 5 Pro bietet zusätzlich die Option PSSR zu aktivieren. Diese Upscaling-Technologie liefert laut Vergleich deutliche Verbesserungen in kompatiblen Spielen, insbesondere seit der Einführung von Version 2.0.
Darüber hinaus zeigt die Pro-Version auch grafische Verbesserungen bei der Umgebungsverdeckung sowie bei Reflexionen, die in einer höheren Auflösung dargestellt werden als auf der Standard-PlayStation 5. Beide Versionen bleiben dennoch auf ein flüssiges Spielerlebnis mit stabilen 60 Bildern pro Sekunde ausgerichtet.
Muskeln? Naja. Hier auf dem Handy-Display sind die Unterschiede so marginal. Wird auch auf dem großen Bildschirm in Bewegung kaum erkennbar sein. Trotzdem habe ich mir bisher jeder Xbox „pro“ gekauft. Paar Frames können ja nicht schaden, aber ich hoffe, dass die next Gen dann ein bisschen mehr Unterschiede zu bieten hat. War cool damals: NES -> SuperNES.
Wahnsinn, was für Unterschiede 😅🤡.
Ist dir schon mal in den Sinn gekommen das man die Pro damit verarschen will?
„ Diese Upscaling-Technologie liefert laut Vergleich deutliche Verbesserungen in kompatiblen Spielen, insbesondere seit der Einführung von Version 2.0.“
Hä? Wann ist PSSR 2.0 denn erschienen ?
Mit Resi 9 kam das erste Spiel das PSSR2 nutzt und im Lauf der nächsten Wochen soll es mit einem Systemupdate auch eine Auswahl in den Einstellungen der PS geben.
Naja ist jetzt nicht so das Spiel was ich „prädestinieren“ würde
Macht doch auch niemand?
Grundsätzlich finde ich es positiv, dass bei so einem Genre direkt die 60 FPS auf allen Plattformen das Ziel sind, da es nunmal ein kompetetives Spiel ist. Da würde mich die Performance bzw. Bildqualität auf der XSS eher interessieren.
Eigentlich schade.
Gun play soll wohl richtig gut sein.
Hat aber viel zu viele andere Baustellen.
Art style ist halt Geschmacks Sache, aber nun hier wohl auch schon vorher für viele potenziellen Kunden ein abschrecker.
Ist es ein Flop zum start ? Würde sagen gerade so nicht.
Aber ein Erfolg ist es nun mal überhaupt nicht. Ein älteres Arc Raiders hat 3 mal so viele Spieler auf Steam … Das ist ne deutliche Ansage und zeigt eigentlich wie groß der markt wäre. Da wäre wohl potenziell 500K drinnen zum start.
Und bezweifle stark das Sony mit diesen Zahlen zufrieden ist.
Die Entwicklungskosten sind zwar nicht bekannt, aber wenn man den Kauf mit einberechnet, geht es halt Richtung 4 Milliarden !!!
JA es wird länger als Concord leben,
aber finanziell könnte es passieren das Marathon der deutlich schwerere Stein für Sony sein wird.
Sieht doch gut aus.
Bei der komischen Grafik und dem Artstyle sehe ich irgendwie kaum richtige Verbesserungen🙈
Ich hoffe das bei der nächsten Generation endlich mal 120 fps zum Standard wird.