Marathon: PSN-Account für Xbox und PC nicht erforderlich

Wer den PvP-Extraction-Shooter Marathon auf Xbox Series X|S oder PC spielen möchte, der wird nicht gezwungen einen PlayStation Network-Account anzulegen und sich damit anzumelden. Entwickler Bungie hat dies offiziell bestätigt.

Im Januar gab SONY die Account-Pflicht für First Party-Spiele auf dem PC auf. Offenbar lockert man nun die Pflicht auch für fremde Konsolensysteme, nachdem PC-Spiele wie Marvel’s Spider-Man 2, The Last of Us Part II Remastered, God of War Ragnarök und Horizon Zero Dawn Remastered einen solchen benötigten.

Microsoft ist/war da nicht anders: um Forza Horizon 5 auf der PlayStation 5 spielen zu können, wird ein Microsoft Account benötigt.