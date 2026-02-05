Marathon: Ranked‑Leak enthüllt Holotags, Zonenrotation und komplettes Rangsystem

Ein umfangreicher Leak liefert erstmals konkrete Details zum Ranked‑Modus von Marathon.

Für Bungies kommenden Extraction‑Shooter Marathon sind neue, umfangreiche Informationen zum geplanten Ranked‑Modus aufgetaucht.

Die geleakten Details skizzieren ein System, das stark auf Risiko‑Management, Loot‑Wert und dynamische Zonen setzt – inklusive eines mehrstufigen Rangaufbaus und sammelbarer Holotags, die euren Fortschritt bestimmen.

Das Rangsystem umfasst die Stufen Bronze, Silber, Gold, Platinum, Diamond und Pinnacle, wobei zusätzlich ein möglicher Master‑Rang erwähnt wird. Jede Stufe ist in drei Unterränge unterteilt, etwa Silver I, II, III. Saisonale Belohnungen sollen kosmetische Items und weitere Extras umfassen.

Zwei Arten von Einsatzgebieten strukturieren das Spiel: Low‑Stakes‑Zonen, die allen offenstehen, und High‑Stakes‑Zonen, die nur für Spieler ab Platinum zugänglich sind. Die Zonen sollen wöchentlich rotieren, um das Meta frisch zu halten und neue Herausforderungen zu schaffen. Einige Gebiete lassen sich nicht solo betreten und erfordern ein Team – entweder vorab zusammengestellt oder via Matchmaking.

Zentral für den Fortschritt sind die Holotags, die ihr beim Infiltrieren oder durch das Ausschalten anderer Runner erbeutet. Sie besitzen unterschiedliche Seltenheitsstufen, beeinflussen eure Credit‑Kapazität und erhöhen euer Score‑Target, das ihr erreichen müsst, um im Rang aufzusteigen.

Beispiele aus dem Leak:

Silber‑Holotag: 5000 Credits beim Infil; zusätzliche Tags erweitern die Kapazität um 1000 Credits

Diamond‑Holotag: 15.000 Credits beim Infil; zusätzliche Tags erweitern die Kapazität um 3000 Credits

Pinnacle‑Holotag: 20.000 Credits beim Infil; zusätzliche Tags erweitern die Kapazität um 4000 Credits

Der Fortschritt erfolgt, indem ihr hochwertigen Loot extrahiert und damit das vorgegebene Score‑Target erfüllt oder übertrefft. Je wertvoller eure Beute, desto schneller steigt ihr auf.

Da es sich um inoffizielle Informationen handelt, können sich sämtliche Details bis zum Release noch ändern.