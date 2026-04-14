Marathon: Recon Shell Cinematic mit düsterer Botschaft

Marathon hat mit dem neuen „Recon Shell Cinematic“ einen frischen Trailer veröffentlicht, der neue Einblicke in die düstere Systemwelt des Spiels liefert.
Im Mittelpunkt des Cinematics steht eine klare Aktivierung des sogenannten Echo Systems, begleitet von der Meldung „Interrogation Subsys Online“ sowie der unmissverständlichen Warnung „You can run, but you can’t hide“.
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8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Düster siehts aus für das Spiel.🫢
Die Cinematics sind genauso genial, wie das eigentliche Spiel. Die Recon Shell bekommt heute ihren Patch, mal schauen ob das dann mehr Sinn macht, damit zu zocken.
Werde Recon nach den Änderungen nochmal ausprobieren.
Man muss ja schon ehrlich sagen das diese „trailer“ sehr gut sind.
Die düstere Botschaft, betrifft nicht das Spiel selbst? 😀
Dürfte eig nur eine Frage der Zeit sein, bis das Spiel F2P wird.
Bald geht das Licht komplett aus.
Düstere Botschaft, Marathon – ahhh das hängt mir zu niedrig, den setze ich aus. Trailer ist stylish, das muss man ihnen lassen.
Ne ich weiß ja nicht, weder das Spiel an sich noch die Cinematics vom Spiel können was.