Marathon: Recon Shell Cinematic mit düsterer Botschaft

Marathon zeigt neuen Recon Shell Cinematic-Trailer mit düsterer Echo Systems-Botschaft.

Marathon hat mit dem neuen „Recon Shell Cinematic“ einen frischen Trailer veröffentlicht, der neue Einblicke in die düstere Systemwelt des Spiels liefert.

Im Mittelpunkt des Cinematics steht eine klare Aktivierung des sogenannten Echo Systems, begleitet von der Meldung „Interrogation Subsys Online“ sowie der unmissverständlichen Warnung „You can run, but you can’t hide“.