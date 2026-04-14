Marathon: Recon Shell Cinematic mit düsterer Botschaft

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Image: Bungie

Marathon zeigt neuen Recon Shell Cinematic-Trailer mit düsterer Echo Systems-Botschaft.

Marathon hat mit dem neuen „Recon Shell Cinematic“ einen frischen Trailer veröffentlicht, der neue Einblicke in die düstere Systemwelt des Spiels liefert.

Im Mittelpunkt des Cinematics steht eine klare Aktivierung des sogenannten Echo Systems, begleitet von der Meldung „Interrogation Subsys Online“ sowie der unmissverständlichen Warnung „You can run, but you can’t hide“.

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8 Kommentare Added

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  2. RappScallion 35520 XP Bobby Car Raser | 14.04.2026 - 10:41 Uhr

    Die Cinematics sind genauso genial, wie das eigentliche Spiel. Die Recon Shell bekommt heute ihren Patch, mal schauen ob das dann mehr Sinn macht, damit zu zocken.

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  3. Blight 33625 XP Bobby Car Geisterfahrer | 14.04.2026 - 10:45 Uhr

    Werde Recon nach den Änderungen nochmal ausprobieren.

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  4. Kitomy 59595 XP Nachwuchsadmin 8+ | 14.04.2026 - 10:47 Uhr

    Man muss ja schon ehrlich sagen das diese „trailer“ sehr gut sind.

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  5. Drakeline6 207995 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 14.04.2026 - 11:04 Uhr

    Die düstere Botschaft, betrifft nicht das Spiel selbst? 😀
    Dürfte eig nur eine Frage der Zeit sein, bis das Spiel F2P wird.

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  7. ObitheWan 44380 XP Hooligan Schubser | 14.04.2026 - 11:28 Uhr

    Düstere Botschaft, Marathon – ahhh das hängt mir zu niedrig, den setze ich aus. Trailer ist stylish, das muss man ihnen lassen.

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  8. Robilein 1245170 XP Xboxdynasty Legend Platin | 14.04.2026 - 11:46 Uhr

    Ne ich weiß ja nicht, weder das Spiel an sich noch die Cinematics vom Spiel können was.

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