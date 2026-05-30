Marathon: Schätzungen sehen 1,5 Millionen Verkäufe – Wachstum deutlich abgeflacht

Neue Schätzungen von Alinea Analytics zufolge hat Marathon mittlerweile fast 1,5 Millionen Exemplare auf allen Plattformen verkauft.
Bereits Ende März ging das Marktforschungsunternehmen davon aus, dass der Shooter rund 1,2 Millionen Mal verkauft wurde. Demnach kamen in den vergangenen zwei Monaten etwa 300.000 weitere Verkäufe hinzu.
Sollten die Zahlen zutreffen, deutet dies auf eine spürbare Verlangsamung des Verkaufstempos hin. Während Marathon zum Start noch von einem starken Interesse profitierte, entspricht der jüngste Zuwachs von rund 300.000 Einheiten lediglich einem Wachstum von etwa 25 Prozent gegenüber dem zuvor geschätzten Verkaufsstand.
Die Entwicklung laut Alinea Analytics:
- März 2026: rund 1,2 Millionen Verkäufe
- Mai 2026: rund 1,5 Millionen Verkäufe
- Zuwachs: rund 300.000 Exemplare
- Wachstum: etwa 25 Prozent
Offizielle Verkaufszahlen von Bungie oder Sony liegen weiterhin nicht vor. Die Angaben basieren auf Hochrechnungen und Marktdaten von Alinea Analytics und sollten daher als Schätzwerte betrachtet werden.
