Marathon: Schießt nach Vorbestellstart direkt auf Platz 5 der Steam‑Charts

Der Vorbestellstart von Marathon zeigt sofort Wirkung: Der kommende Extraction Shooter von Bungie ist direkt auf Platz 5 der Steam Top Seller Charts eingestiegen. Damit setzt der Titel ein deutliches Zeichen, noch bevor er überhaupt erschienen ist.
Der starke Einstieg unterstreicht das große Interesse an Bungies Rückkehr zur Marathon‑Marke. Bereits der neue Trailer und die Enthüllung der verschiedenen Editionen hatten für viel Aufmerksamkeit gesorgt – der Chart‑Sprung bestätigt nun, dass die Community bereit ist, sich frühzeitig ein Ticket nach Tau Ceti zu sichern.
Mit dem Release am 5. März 2026 rückt der Launch immer näher, und der frühe Erfolg auf Steam dürfte Bungie zusätzlichen Rückenwind geben.
Hab ja gelesen was da nun alles für die pro gemacht wurde etc, aber wenn ich das Spiel generell sehe habe ich irgendwie gar kein Bock drauf. Bei so einer Fortnite Grafik ist das auch nicht wirklich schwer
Hätte ich nicht gedacht.
Bei Playstation ist er auch direkt oben eingestiegen.
Kann damit so gar nix anfangen.
Höher als ich erwartet hatte bei dem schrecklichen Artstyle. Aber andere werden sicher ihren Spaß damit haben.