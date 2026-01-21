Marathon: Schießt nach Vorbestellstart direkt auf Platz 5 der Steam‑Charts

Bungies Marathon landet unmittelbar nach dem Pre‑Order Start in den Top 5 der Steam Bestseller und zeigt damit ein starkes Interesse der Community.

Der Vorbestellstart von Marathon zeigt sofort Wirkung: Der kommende Extraction Shooter von Bungie ist direkt auf Platz 5 der Steam Top Seller Charts eingestiegen. Damit setzt der Titel ein deutliches Zeichen, noch bevor er überhaupt erschienen ist.

Der starke Einstieg unterstreicht das große Interesse an Bungies Rückkehr zur Marathon‑Marke. Bereits der neue Trailer und die Enthüllung der verschiedenen Editionen hatten für viel Aufmerksamkeit gesorgt – der Chart‑Sprung bestätigt nun, dass die Community bereit ist, sich frühzeitig ein Ticket nach Tau Ceti zu sichern.

Mit dem Release am 5. März 2026 rückt der Launch immer näher, und der frühe Erfolg auf Steam dürfte Bungie zusätzlichen Rückenwind geben.