Marathon: Season 1 bringt Ranked-Modus, neue Karten und mehr

Season 1 versorgt den Bungie-Shooters Marathon mit einem Ranked-Modus, neuen Karten und Fortschrittsbäumen für alle Fraktionen.

Bungies viel gescholtener Online-Shooter Marathon ist mittlerweile nur noch knapp drei Wochen von seiner Veröffentlichung am 5. März entfernt. Kürzlich verschaffte der offizielle Launch-Gameplay-Trailer neue Eindrücke.

Im Zuge eines Server Slams können Spieler schon zwischen dem 26. Februar und 2. März auf die Jagd gehen und dabei die Karten Perimeter und Dire Marsh, verschiedene Runner Shells und erste Verträge unter die Lupe nehmen. Proximity-Chat und Solo-Warteschlange inklusive.

Auch wenn derzeit noch keine offizielle Post-Launch-Roadmap für nach dem Start vorliegt, sind schon einige für Season 1 geplante Inhalte bekannt. So werden mit Outpost und Cryo Archive zwei neue Karten vertreten sein. Letztere dient als Engame-Zone und umfasst Rätsel auf der UESC Marathon.

Ein Ranked-Modus und die vollständigen Verträge sowie Fortschrittsbäume aller Fraktionen werden ebenfalls mit dabei sein. Im Zuge des offiziellen Starts von Marathon plant Bungie Informationen zu weiteren Inhalten der ersten Season zu liefern.