Marathon: Season 1 bringt Ranked-Modus, neue Karten und mehr

Bungies viel gescholtener Online-Shooter Marathon ist mittlerweile nur noch knapp drei Wochen von seiner Veröffentlichung am 5. März entfernt. Kürzlich verschaffte der offizielle Launch-Gameplay-Trailer neue Eindrücke.
Im Zuge eines Server Slams können Spieler schon zwischen dem 26. Februar und 2. März auf die Jagd gehen und dabei die Karten Perimeter und Dire Marsh, verschiedene Runner Shells und erste Verträge unter die Lupe nehmen. Proximity-Chat und Solo-Warteschlange inklusive.
Auch wenn derzeit noch keine offizielle Post-Launch-Roadmap für nach dem Start vorliegt, sind schon einige für Season 1 geplante Inhalte bekannt. So werden mit Outpost und Cryo Archive zwei neue Karten vertreten sein. Letztere dient als Engame-Zone und umfasst Rätsel auf der UESC Marathon.
Ein Ranked-Modus und die vollständigen Verträge sowie Fortschrittsbäume aller Fraktionen werden ebenfalls mit dabei sein. Im Zuge des offiziellen Starts von Marathon plant Bungie Informationen zu weiteren Inhalten der ersten Season zu liefern.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mittlerweile habe ich richtige Lust drauf.
Ich glaube auch das Arc Raiders nicht der Sargnagel für Marathon war, sondern eher der Tür Öffner für den Mainstream was Extraction Shooter angeht.
Mit gefällt auch der ArtStyle.
Wenigstens hat es Wiedererkennungswert.
Bin wirklich guter Dinge aktuell.
Ja …das könnte ich mir auch vorstellen.
Gerade weil es auch bisschen andere Bedürfnisse anspricht. 1st Person ist vielen bei Shootern wichtig…PVP auch.
Denke nicht das es ähnliche Spielerzahlen wie Arc Raiders ziehen wird…aber könnte echt seinen Platz finden.
Sehe ich auch so, man bedenke auch die Leute, die sich Arc Raiders geholt haben, weil sie dem Hype erlegen waren und dann ernüchtert wurden, weil es doch nicht so war, wie sie es sich vorgestellt haben (Hier einer davon🙋🏻♂️) und sich deshalb erstmal kein neuen Extraction Shooter holen.
Ich fand Arc Raiders recht schnell Öde.
Marathon verspricht richtig Kompetetiv zu werden mit den Characketeren, dem Ranked Modus und Endgame.
Ranked und vor allem der Solo Modus/Charakter klingt wirklich auch spannend und nach was neuem.
Hoffe es ist nicht zu kompliziert und bungie bekommt es ganz gut vermittelt in der Beta.
Klingt ja richtig spannend 😉.
mal schauen ob es an Arc rankommt. Hoffentlich bring Gears im neuen kein PvPvE Extraction raus Modi, das hat ja im letzten teil schon nicht hingehauen das langweilige Zeug verschwindet einfach schnell wieder
Mir ist das einfach zu bunt aber egal extraction Shooter fressen einfach zu viel Zeit um da noch einen anzufangen 😅
Hoffentlich ist das nicht direkt zu viel, direkt Rank Modus ist war EIGENTLICH ein träumchen für mich, aber könnte mich auch sehr herausfordern und hätte vielleicht sogar erst zu season 2 nen ranked lieber gehabt, aber mal sehen. So oder so, ich bin hyped af.
Edit: Gut wäre vielleicht erst ein Schlosssymbol bis man sich „qualifiziert“ fur den Ranked Modus.
Für den Ranked Modus brauch man ein Holotag um teilzunehmen und für dein Equipment gibts eine Mindestanforderung.
Vermutlich musst du auch ein gewisses Level haben.
Bungie macht jetzt das einzig richtige und bietet ein kostenloses Testwochende an damit sich jeder selbst ein Bild machen kann.
Wenn Marathon gut ist wird es die Spieler überzeugen und seine Community finden.
Daran kann dann auch eine laute Minderheit von Hater nichts ändern.
Das hat man auch schon bei Ghost of Yotei gesehen, das der Hate ein gutes Spiel nicht aufhalten kann und GoY hat sich trotz der Hate Versuche im selben Zeitraum öfter verkauft als sein Vorgänger.