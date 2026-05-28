Marathon: Season 2 bringt neue Map, Runner-Shell und Open Play Week ab 2. Juni

Mit Season 2 erhält Marathon ein umfassendes Inhalts- und System-Update. Bungie stellt eine neue Map, einen frischen Runner-Shell-Archetyp, überarbeitete Progressionssysteme sowie eine zeitlich begrenzte Open Play Week vom 2. bis 9. Juni vor.

Im Mittelpunkt der neuen Season steht die Map „Dire Marsh (Night)“, die das klassische Gameplay deutlich verändert. Statt offener Sichtlinien setzt die neue Zone auf Dunkelheit, eingeschränkte Sicht und ein stärker survival-orientiertes Spielerlebnis. Spieler müssen sich mit neuen Gefahren, veränderten KI-Bedrohungen und eingeschränkter Orientierung auseinandersetzen.

Zur Verfügung stehen dafür neue Ausrüstungs-Tools wie Taschenlampen, Leuchtmunition, Signal-Flares und spezielle Scopes, die entweder Gegner oder Umgebung temporär sichtbar machen. Zusätzlich wird das Gameplay durch neue Mechaniken wie „Complex Control“ erweitert, bei dem Spieler UESC-Encryption-Certs sammeln, um Zugriff auf Loot und Exfil-Punkte zu erhalten.

Ein weiterer großer Bestandteil von Season 2 ist die neue Runner-Shell „Sentinel“. Diese Defensiveinheit ist auf Gebietskontrolle ausgelegt und bringt ein automatisiertes Lasersystem zur Abwehr von Projektilen, eine Snare-Mine zur Gegnerkontrolle sowie passive Boni für Nahkampf- und Verteidigungssituationen mit.

Auch das Waffenarsenal wächst. Neu hinzu kommen unter anderem die KKV-9SD SMG mit extrem hoher Feuerrate sowie die D54 Battle Pistol, die auf schnelle Duelle im Nahbereich ausgelegt ist. Ergänzt wird das System durch neue Chips, die zusätzliche Effekte wie Frost-Explosionen oder Alarm-Drohnen auslösen.

Parallel dazu überarbeitet Marathon zentrale Systeme wie Implants, Faction Progression und Contracts. Fortschritt soll schneller, klarer und weniger grindlastig ablaufen. Neue Systeme wie „Cradle“ ersetzen alte Progressionspfade und ermöglichen flexible Attributverteilung über eine zentrale Upgrade-Struktur.

Auch der kompetitive Bereich wird angepasst. Ranked erhält ein neues Queue-System, schnellere Progression und tägliche Sponsored Kits. Zusätzlich wird die Matchmaking-Struktur vereinfacht, um die Einstiegshürden zu reduzieren.

Zum Start von Season 2 findet außerdem die Open Play Week statt. Vom 2. bis 9. Juni kann das komplette Spiel auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S gespielt werden. Fortschritte aus dieser Phase werden in die neue Season übernommen.

Mit diesen Änderungen setzt Marathon Season 2 klar auf ein umfassendes System-Refresh, neue Inhalte und ein zugänglicheres, aber taktisch tieferes Spielerlebnis. Mehr Details gibt es im offiziellen Blog.

Season 2 Developer Insights | Marathon

Season 2 Cinematic Trailer | Marathon