Marathon: Season 2 bringt neue Modi, Inhalte und große Gameplay-Änderungen

15 Autor: , in News / Marathon
Übersicht
Image: Bungie

Für Marathon zeichnet sich mit Season 2 eine umfangreiche Weiterentwicklung mit neuen Inhalten und Systemen ab.

Die Entwickler von Marathon haben sich zum bisherigen Verlauf des Spiels und den geplanten Inhalten der kommenden Seasons geäußert und dabei einen umfassenden Ausblick auf Season 2 gegeben.

Im Fokus steht dabei die Weiterentwicklung des bestehenden Spielkerns. Ziel sei es, die Community weiter auszubauen und gleichzeitig zentrale Kritikpunkte anzugehen. Dazu gehören eine reduzierte Grind-Last, ein überarbeitetes UI- und UX-System, Verbesserungen beim Matchmaking sowie Anpassungen im Endgame und bei Solo- sowie Duo-Erfahrungen.

Darüber hinaus soll das Spiel um neue Inhalte erweitert werden. Geplant sind zusätzliche Zonen, neue Runner-Shells, Gegner, Waffen und Loot-Systeme. Auch die Progression soll stärker ausgebaut werden, um langfristig abwechslungsreichere Spielverläufe zu ermöglichen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf flexibleren Spielerfahrungen. Marathon soll künftig unterschiedliche Spielstile unterstützen – von intensiven PvP-Sessions bis hin zu entspannteren PvE- oder Hybrid-Erfahrungen. Dafür werden unter anderem experimentelle Modi und neue Matchmaking-Ansätze getestet.

Für Season 2 sind bereits konkrete Änderungen angekündigt. Dazu gehört die Rückkehr des Duo-Modus mit rotierenden Playlist-Varianten sowie erste Experimente mit PvE- und PvP-Light-Formaten. Zusätzlich werden die maximale Kapazität des Vaults erhöht und die Fortschrittsgeschwindigkeit bei Fraktionen angepasst.

Auch neue Inhalte wie die Karte „Night Marsh“, das neue Cradle-Progressionssystem sowie die Runner-Shell „Sentinel“ sollen in Kürze näher vorgestellt werden. Weitere Details dazu folgen in der Woche ab dem 25. Mai.

Erfahrt im Artikel mehr Einzelheiten.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Marathon

15 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. faktencheck 194140 XP Grub Killer Elite | 15.05.2026 - 16:43 Uhr

    Ich finde es richtig Klasse, dass man da weiter massiv an Veränderungen arbeitet.
    Da scheinen ein paar richtige Frustpunkte der Community aufgegriffen worden.

    1
  2. Katanameister 427340 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 15.05.2026 - 16:47 Uhr

    „Ziel sei es, die Community weiter auszubauen…“

    Das sollte wohl eher heißen, dass nicht weiterhin Spieler abwandern.

    1
  3. Teddofryo 118195 XP Scorpio King Rang 4 | 15.05.2026 - 16:51 Uhr

    Cool, ich bräuchte zwar kein PvE, aber falls es einige dazu bringt doch einzusteigen why not, hab oft Randoms getroffen, die wirklich sehr sseeehr unkompetetiv waren und einfach nicht für PvP gemacht sind, vielleicht was schönes für sie.

    0
    • faktencheck 194140 XP Grub Killer Elite | 15.05.2026 - 16:55 Uhr
      Antwort auf Teddofryo

      Schätze der zu starke Fokus auf PvP hat so einige Spieler im Nachgang abgeschreckt.
      Der Schwierigkeitsgrad hat da auch beigetragen. Wenn sie das vernünftig umsetzen was angekündigt wurde, wird es auch mit den Spielerzahlen aufwärts gehen.

      0
      • Teddofryo 118195 XP Scorpio King Rang 4 | 15.05.2026 - 17:09 Uhr
        Antwort auf faktencheck

        Haha, irgendwie falsch gettagt.

        Möglich ist es, für diese Leute ist ein „PvP Lite und PvE Modus“ sicherlich was gutes.

        0
  5. Hey Iceman 904115 XP Xboxdynasty All Star Onyx | 15.05.2026 - 18:04 Uhr

    Sollen sie aber auch ein free Weekend machen für den neuen Modus.

    0
  6. JohnWick 102065 XP Profi User | 15.05.2026 - 18:13 Uhr

    Mal sehen , aber ich bezweifle das sich dadurch noch einmal das Ruder rum reißen lassen wird .

    0

Hinterlasse eine Antwort