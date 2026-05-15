Marathon: Season 2 bringt neue Modi, Inhalte und große Gameplay-Änderungen

Für Marathon zeichnet sich mit Season 2 eine umfangreiche Weiterentwicklung mit neuen Inhalten und Systemen ab.

Die Entwickler von Marathon haben sich zum bisherigen Verlauf des Spiels und den geplanten Inhalten der kommenden Seasons geäußert und dabei einen umfassenden Ausblick auf Season 2 gegeben.

Im Fokus steht dabei die Weiterentwicklung des bestehenden Spielkerns. Ziel sei es, die Community weiter auszubauen und gleichzeitig zentrale Kritikpunkte anzugehen. Dazu gehören eine reduzierte Grind-Last, ein überarbeitetes UI- und UX-System, Verbesserungen beim Matchmaking sowie Anpassungen im Endgame und bei Solo- sowie Duo-Erfahrungen.

Darüber hinaus soll das Spiel um neue Inhalte erweitert werden. Geplant sind zusätzliche Zonen, neue Runner-Shells, Gegner, Waffen und Loot-Systeme. Auch die Progression soll stärker ausgebaut werden, um langfristig abwechslungsreichere Spielverläufe zu ermöglichen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf flexibleren Spielerfahrungen. Marathon soll künftig unterschiedliche Spielstile unterstützen – von intensiven PvP-Sessions bis hin zu entspannteren PvE- oder Hybrid-Erfahrungen. Dafür werden unter anderem experimentelle Modi und neue Matchmaking-Ansätze getestet.

Für Season 2 sind bereits konkrete Änderungen angekündigt. Dazu gehört die Rückkehr des Duo-Modus mit rotierenden Playlist-Varianten sowie erste Experimente mit PvE- und PvP-Light-Formaten. Zusätzlich werden die maximale Kapazität des Vaults erhöht und die Fortschrittsgeschwindigkeit bei Fraktionen angepasst.

Auch neue Inhalte wie die Karte „Night Marsh“, das neue Cradle-Progressionssystem sowie die Runner-Shell „Sentinel“ sollen in Kürze näher vorgestellt werden. Weitere Details dazu folgen in der Woche ab dem 25. Mai.

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