Marathon: Season 2 bringt neue Modi, Inhalte und große Gameplay-Änderungen

Die Entwickler von Marathon haben sich zum bisherigen Verlauf des Spiels und den geplanten Inhalten der kommenden Seasons geäußert und dabei einen umfassenden Ausblick auf Season 2 gegeben.
Im Fokus steht dabei die Weiterentwicklung des bestehenden Spielkerns. Ziel sei es, die Community weiter auszubauen und gleichzeitig zentrale Kritikpunkte anzugehen. Dazu gehören eine reduzierte Grind-Last, ein überarbeitetes UI- und UX-System, Verbesserungen beim Matchmaking sowie Anpassungen im Endgame und bei Solo- sowie Duo-Erfahrungen.
Darüber hinaus soll das Spiel um neue Inhalte erweitert werden. Geplant sind zusätzliche Zonen, neue Runner-Shells, Gegner, Waffen und Loot-Systeme. Auch die Progression soll stärker ausgebaut werden, um langfristig abwechslungsreichere Spielverläufe zu ermöglichen.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf flexibleren Spielerfahrungen. Marathon soll künftig unterschiedliche Spielstile unterstützen – von intensiven PvP-Sessions bis hin zu entspannteren PvE- oder Hybrid-Erfahrungen. Dafür werden unter anderem experimentelle Modi und neue Matchmaking-Ansätze getestet.
Für Season 2 sind bereits konkrete Änderungen angekündigt. Dazu gehört die Rückkehr des Duo-Modus mit rotierenden Playlist-Varianten sowie erste Experimente mit PvE- und PvP-Light-Formaten. Zusätzlich werden die maximale Kapazität des Vaults erhöht und die Fortschrittsgeschwindigkeit bei Fraktionen angepasst.
Auch neue Inhalte wie die Karte „Night Marsh“, das neue Cradle-Progressionssystem sowie die Runner-Shell „Sentinel“ sollen in Kürze näher vorgestellt werden. Weitere Details dazu folgen in der Woche ab dem 25. Mai.
Erfahrt im Artikel mehr Einzelheiten.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich finde es richtig Klasse, dass man da weiter massiv an Veränderungen arbeitet.
Da scheinen ein paar richtige Frustpunkte der Community aufgegriffen worden.
„Ziel sei es, die Community weiter auszubauen…“
Das sollte wohl eher heißen, dass nicht weiterhin Spieler abwandern.
Das eine schließt da andere ja nicht aus. Und wenn man sich durchliest, was für tiefgreifende Änderungen vorgenommen werden, könnte das sogar klappen.
Dafür ist es bereits zu spät . Da wird sich nicht mehr groß etwas ändern .
Die Gaming Communitys haben entschieden .
Auch wenn einige das nicht sehen wollen…
Cool, ich bräuchte zwar kein PvE, aber falls es einige dazu bringt doch einzusteigen why not, hab oft Randoms getroffen, die wirklich sehr sseeehr unkompetetiv waren und einfach nicht für PvP gemacht sind, vielleicht was schönes für sie.
Schätze der zu starke Fokus auf PvP hat so einige Spieler im Nachgang abgeschreckt.
Der Schwierigkeitsgrad hat da auch beigetragen. Wenn sie das vernünftig umsetzen was angekündigt wurde, wird es auch mit den Spielerzahlen aufwärts gehen.
Haha, irgendwie falsch gettagt.
Möglich ist es, für diese Leute ist ein „PvP Lite und PvE Modus“ sicherlich was gutes.
Mal schauen ob man es schafft das Boot zu kippen
Sollen sie aber auch ein free Weekend machen für den neuen Modus.
Mal sehen , aber ich bezweifle das sich dadurch noch einmal das Ruder rum reißen lassen wird .
Bin mal gespannt ob die noch die Kurve bekommen 🤔
Für einen charmanten Preis würde ich vielleicht mal reinschauen