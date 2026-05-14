Marathon: Season 2 startet am 2. Juni mit Reset und neuen Inhalten

Mit Season 2 „Nightfall“ steht bei Marathon am 2. Juni ein umfassender Neustart an, der sowohl Inhalte als auch Fortschrittssysteme grundlegend verändert. Bungie hat dazu detaillierte Einblicke in das Saisonfinale und die kommenden Anpassungen gegeben.

Im Vorfeld des Resets wird mit Update 1.0.9 das Belohnungssystem deutlich angehoben. Künftig sind Map-Events wie Intercept, Lockdown oder Konvois in jeder Runde garantiert, während Schlüssel für verschlossene Räume zuverlässig von Wardens droppen.

Gleichzeitig erhöht sich die Präsenz der UESC-Truppen auf Tau Ceti IV spürbar. Neue Gegner-Spawns, verstärkte Dropship-Aktivitäten und zusätzliche Bedrohungen sollen die Einsätze intensiver gestalten und mehr Risiko mit höheren Belohnungen verbinden.

Ein Schwerpunkt liegt zudem auf dem Cryo Archive. Die Karte wird ab dem 21. Mai täglich verfügbar sein, ergänzt durch kostenlose Ausrüstungs-Kits. Mit „Ranked Cryo“ wird zudem ein zeitlich begrenzter Endgame-Modus eingeführt, der den Abschluss der Ranglisten-Saison bildet.

Auch spielmechanisch bringt das Update Anpassungen. Der Charakter Rook erhält Verbesserungen für Stealth-Spielweisen, während das Key-System überarbeitet wird, um weniger passives Gameplay zu fördern. Zusätzlich entstehen neue Möglichkeiten, wertvolle Schlüssel durch Loot zu erhalten.

Mit dem Start von Season 2 erfolgt schließlich der erste große Reset. Fortschritt wie Level, Ausrüstung, Währungen und Inventar wird zurückgesetzt, während kosmetische Inhalte, bestimmte Fortschritte und Premium-Pass-Inhalte erhalten bleiben.

Neben dem Reset liefert „Nightfall“ auch neue Inhalte. Dazu zählen die Zone „Night Marsh“, neue Waffen, ein zusätzlicher Runner-Shell sowie das System „Cradle“, mit dem Spieler ihre Ausrüstung weiter individualisieren können.

Darüber hinaus werden Ranglisten zurückgesetzt und neue Belohnungen eingeführt. Spieler erhalten kosmetische Items basierend auf ihrem höchsten Rang der ersten Season sowie zusätzliche Ausrüstung abhängig vom erreichten Level.

Mehr Details sollen bald folgen.