Marathon: Season 2 und Free Week zeigt kaum Wirkung

Die Maßnahmen rund um Marathon haben laut einem Forbes-Bericht nicht den erhofften Effekt erzielt. Sowohl die Inhalte von Season 2 als auch eine zeitlich begrenzte kostenlose Spielphase sollten die Spielerbasis vergrößern.
Während der Free Week stiegen die Spielerzahlen dem Bericht zufolge kurzfristig an, fielen danach jedoch wieder deutlich ab. Nachhaltiges Wachstum konnte offenbar nicht erreicht werden.
Die Situation gilt damit weiterhin als angespannt. Ziel der Maßnahmen war es, das Interesse am Extraction-Shooter langfristig zu stabilisieren, insbesondere nach dem Start von Season 2 mit neuen Inhalten.
Offizielle Zahlen oder eine Stellungnahme von Bungie liegen dazu nicht vor. Die Einschätzung basiert auf einem externen Medienbericht.
26 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wie unerwartet. Nicht.
Sieht nicht gut aus für Marathon, was übles verheißt für Bungie…
Hab in Season 1 die Platin Trophäe geholt (das einzig schwierige sind die 100 Level in einer season) und dann nur noch zum Release von Season 2 eine Runde gespielt. Die Nachtkarte ist nett, aber ich widme mich jetzt wieder meinem Pile of Shame und spiele das durch was ich hab liegen lassen wegen Marathon (AC Mirage, DS2, Silent Hill 2) – auch BF6 habe ich nach 60h nicht weiter gespielt. Keine Lust mehr auf Spiele die nur Zeit fressen und man nicht wirklich vorwärts kommt bzw. man Tag für Tag nur das gleiche macht.
Scheint das es Bungies letztes Spiel gewesen ist. Das Geld hätte Sony besser anlegen können