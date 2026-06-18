Marathon: Season 2 und Free Week zeigt kaum Wirkung

Die Maßnahmen rund um Marathon haben laut einem Forbes-Bericht nicht den erhofften Effekt erzielt. Sowohl die Inhalte von Season 2 als auch eine zeitlich begrenzte kostenlose Spielphase sollten die Spielerbasis vergrößern.

Während der Free Week stiegen die Spielerzahlen dem Bericht zufolge kurzfristig an, fielen danach jedoch wieder deutlich ab. Nachhaltiges Wachstum konnte offenbar nicht erreicht werden.

Die Situation gilt damit weiterhin als angespannt. Ziel der Maßnahmen war es, das Interesse am Extraction-Shooter langfristig zu stabilisieren, insbesondere nach dem Start von Season 2 mit neuen Inhalten.

Offizielle Zahlen oder eine Stellungnahme von Bungie liegen dazu nicht vor. Die Einschätzung basiert auf einem externen Medienbericht.