Marathon: Selbst Destiny 2 hat inzwischen mehr Steam-Spieler

Marathon verliert auf Steam deutlich an Momentum und liegt inzwischen hinter Destiny 2.

Die aktuellen Steam-Zahlen zeigen einen bemerkenswerten Trend rund um Marathon und Destiny 2.

Obwohl Marathon erst am 5. März 2026 veröffentlicht wurde, liegt der neue Bungie-Shooter inzwischen bei den aktuellen Spielerzahlen hinter Destiny 2 zurück – einem Titel, der bereits am 6. September 2017 erschienen ist.

Aktuell kommt Destiny 2 auf 7.131 gleichzeitig aktive Spieler sowie einen 24-Stunden-Peak von 11.798 Spielern. Marathon erreicht dagegen momentan 5.453 aktive Spieler und einen Tageshöchstwert von 11.497 Spielern.

Besonders auffällig ist dabei die Geschwindigkeit des Rückgangs. Nur wenige Monate nach Release verliert Marathon bereits massiv an Momentum, obwohl der Titel ursprünglich als großer neuer Live-Service-Hit von Bungie positioniert wurde.

Auch beim bisherigen Höchstwert liegt Destiny 2 weiterhin deutlich vorne. Der Shooter erreichte vor rund 3,3 Jahren einen Steam-Peak von 316.750 Spielern gleichzeitig. Marathon kam bislang auf maximal 88.337 Spieler – und dieser Wert stammt erst aus den vergangenen zwei Monaten.

Die aktuellen Zahlen dürften die Diskussionen rund um die langfristige Zukunft von Marathon weiter anheizen.