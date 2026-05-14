Marathon: Selbst Destiny 2 hat inzwischen mehr Steam-Spieler

Die aktuellen Steam-Zahlen zeigen einen bemerkenswerten Trend rund um Marathon und Destiny 2.
Obwohl Marathon erst am 5. März 2026 veröffentlicht wurde, liegt der neue Bungie-Shooter inzwischen bei den aktuellen Spielerzahlen hinter Destiny 2 zurück – einem Titel, der bereits am 6. September 2017 erschienen ist.
Aktuell kommt Destiny 2 auf 7.131 gleichzeitig aktive Spieler sowie einen 24-Stunden-Peak von 11.798 Spielern. Marathon erreicht dagegen momentan 5.453 aktive Spieler und einen Tageshöchstwert von 11.497 Spielern.
Besonders auffällig ist dabei die Geschwindigkeit des Rückgangs. Nur wenige Monate nach Release verliert Marathon bereits massiv an Momentum, obwohl der Titel ursprünglich als großer neuer Live-Service-Hit von Bungie positioniert wurde.
Auch beim bisherigen Höchstwert liegt Destiny 2 weiterhin deutlich vorne. Der Shooter erreichte vor rund 3,3 Jahren einen Steam-Peak von 316.750 Spielern gleichzeitig. Marathon kam bislang auf maximal 88.337 Spieler – und dieser Wert stammt erst aus den vergangenen zwei Monaten.
Die aktuellen Zahlen dürften die Diskussionen rund um die langfristige Zukunft von Marathon weiter anheizen.
32 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sieht nicht gut aus die Entwicklung für Marathon.
Ich glaube auch das dieses Design einfach die wenigstens anspricht und dann muss man das Genre noch mögen und so kommt eins zum anderen
Haha 🤣
Ist ja nicht so das ich kein Interesse hätte, aber die Trailer vermitteln mir leider null Story oder Handlung.
Hatte ik irgendwie im Gefühl das et läuft bei marathon 😹 direkt den k2 runter mit ner Rolle 🤭✌🏻
Damit ist der Kreis vollendet. 😂😂
Jetzt könnte man in Destiny2 die Gelegenheit beim Schopfe packen und ein Crossover Event schalten um die Spieler für Marathon zu pushen