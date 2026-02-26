Marathon: Server-Slam für alle Plattformen beginnt heute 19:00 Uhr

Die offene Vorschau zu Marathon bietet einen ersten Zugang zu Karten, Aufträgen und Belohnungen vor dem Launch am 5. März.

Heute Abend ab 19:00 Uhr können Spieler weltweit im Open‑Preview‑Server‑Slam von Marathon einsteigen. Die Preview läuft bis zum 2. März um 19:00 Uhr auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam und ermöglicht einen frühen Einblick in das Gameplay.

Der Testlauf umfasst eine begrenzte Auswahl an Karten, Runner‑Hüllen und Aufträgen, während weitere Inhalte wie zusätzliche Karten, Fraktionen, Ausrüstung und weitere Missionen erst mit der Veröffentlichung und im Verlauf der ersten Saison folgen.

Teilnehmer und Zuschauer des Server‑Slams können mehrere Belohnungen für den Start von Marathon am 5. März freischalten. Dazu gehören stufenabhängige Ausrüstungspakete, Twitch‑Drops und weitere Prämien.

Die Abstimmungs‑ und Belohnungsseite wird mit Beginn des Livestreams freigeschaltet und bleibt bis zum 12. März um 8:59 Uhr deutscher Zeit geöffnet. Der Zugang zum Server‑Slam erfordert weder PlayStation Plus noch den Xbox Game Pass und ist Teil der Xbox Free Play Days sowie des Steam Next Fest.

Parallel zum Event erscheint neue Merchandise‑Ware aus der Marathon Collection [001]. Ab dem 26. Februar um 19 Uhr sind im Bungie Store eine Logo‑Kappe und die WEAVEworm‑Plüschfigur erhältlich. Zusätzlich bleibt die Marathon Collector’s Edition weiterhin vorbestellbar.

In Marathon erkunden die Spieler als biokybernetische Runner eine verschollene Kolonie auf Tau Ceti IV. Dabei treffen sie auf feindliche Sicherheitskräfte, rivalisierende Runner und unberechenbare Gefahren, während sie um ihr Überleben kämpfen.

Das Spiel erscheint am 5. März in einer Standard‑ und einer Deluxe‑Edition für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam und unterstützt vollständiges Cross‑Play sowie Cross‑Save.