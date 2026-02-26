Marathon: Server-Slam für alle Plattformen beginnt heute 19:00 Uhr

Heute Abend ab 19:00 Uhr können Spieler weltweit im Open‑Preview‑Server‑Slam von Marathon einsteigen. Die Preview läuft bis zum 2. März um 19:00 Uhr auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam und ermöglicht einen frühen Einblick in das Gameplay.
Der Testlauf umfasst eine begrenzte Auswahl an Karten, Runner‑Hüllen und Aufträgen, während weitere Inhalte wie zusätzliche Karten, Fraktionen, Ausrüstung und weitere Missionen erst mit der Veröffentlichung und im Verlauf der ersten Saison folgen.
Teilnehmer und Zuschauer des Server‑Slams können mehrere Belohnungen für den Start von Marathon am 5. März freischalten. Dazu gehören stufenabhängige Ausrüstungspakete, Twitch‑Drops und weitere Prämien.
Die Abstimmungs‑ und Belohnungsseite wird mit Beginn des Livestreams freigeschaltet und bleibt bis zum 12. März um 8:59 Uhr deutscher Zeit geöffnet. Der Zugang zum Server‑Slam erfordert weder PlayStation Plus noch den Xbox Game Pass und ist Teil der Xbox Free Play Days sowie des Steam Next Fest.
Parallel zum Event erscheint neue Merchandise‑Ware aus der Marathon Collection [001]. Ab dem 26. Februar um 19 Uhr sind im Bungie Store eine Logo‑Kappe und die WEAVEworm‑Plüschfigur erhältlich. Zusätzlich bleibt die Marathon Collector’s Edition weiterhin vorbestellbar.
In Marathon erkunden die Spieler als biokybernetische Runner eine verschollene Kolonie auf Tau Ceti IV. Dabei treffen sie auf feindliche Sicherheitskräfte, rivalisierende Runner und unberechenbare Gefahren, während sie um ihr Überleben kämpfen.
Das Spiel erscheint am 5. März in einer Standard‑ und einer Deluxe‑Edition für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam und unterstützt vollständiges Cross‑Play sowie Cross‑Save.
Vielleicht als Ergänzung offiziell von Bungie folgendes: „Nein, für den Server Slam wird kein Preload verfügbar sein. Dies wird dazu beitragen, die Belastung unserer Server zu verringern, wenn wir zum ersten Mal live gehen.“
Ich freue mich und hoffe ich kann pünktlich anfangen, könnte aber 22 Uhr werden🔥🔥
Allen viel Spaß ✌️
Ich hoffe meine Telekom Glasfaser Leitung lässt mich nicht lange warten 😂 Bin gespannt wie es wird 😁
„Telekom Glasfaser“ denke du wirst es überleben 😂
War auch bisschen Ironie haha
Weiss ich doch 😂
Die Slam Version soll nur ca 15gb groß sein.
Echt nicht mehr ? Easy das geht dann schnell
Bin zwar total erkältet und so gar nicht auf der Höhe…aber werde definitiv rein schauen.
Gute Besserung mein lieber🦾🤝☕️<—-das ist Tee😅
Danke Danke… morgen Vormittag hab ich dann spätestens viel Zeit ☺️
👍🏼👍🏼sind aktuell voll, aber das ist ja egal…werden uns schon solange das Spiel existiert bestimmt treffen♥️🔥 viel wichtiger ist Gesund zu Release, Kurier dich schön aus😅
Ganz Ruhe 👍🏽☺️
Wenn es gut läuft werde ich das sehr lange spielen
Jap, sehe ich auch so👍🏼👍🏼
Leg die Füße hoch und mach dir einen heißen Tee, dann geht es dir hoffentlich bald besser 🙏🏼
Danke Danke 😊 mache ich
Reinschauen werde ich die Tage so oder so.
Jeder der noch Mates sucht…ich heiße auf allen Konsolen-Platformen wie hier ☺️
Mal schauen ob ich zeit finde reinzuschauen, der Artstyle gefällt mir leider gar nicht aber testen würde ich es, denn Bungie kann Gunplay
Ja der Style ist erstmal abschreckend. Aber vielleicht können sie uns mit exzellentem Gameplay überzeugen
Muss leider was anderes spielen, viel Spaß allen anderen mit diesem Meisterwerk 😀✋.
Ich gebe dem ganzen eine Chance. Vielleicht werden meine Vorurteile ja beiseite gewischt