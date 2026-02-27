Marathon: Server Slam startet trotz Vorabkritik stark

Der Server‑Slam zu Marathon ist gestern Abend um 19:00 Uhr gestartet und liefert Bungie einen ersten echten Belastungstest für den neuen Extraction‑Shooter.
Obwohl das Spiel im Vorfeld viel Kritik einstecken musste und in Diskussionen immer wieder mit dem gescheiterten Concord verglichen wurde, zeigt der Start ein deutlich anderes Bild: Das Interesse der Spieler ist spürbar hoch, vor allem durch den offenen Zugang auf allen Plattformen.
Auf Steam erreichte Marathon einen Spitzenwert von 143.621 gleichzeitigen Spielern, ein Wert, der die skeptische Erwartungshaltung klar übertrifft. Für einen reinen Server‑Test ohne finalen Release ist das ein bemerkenswerter Start und deutet darauf hin, dass viele Spieler zumindest neugierig sind, wie sich Bungies neues Projekt spielt.
Während Marathon in den US‑Steam‑Topsellern auf Platz 4 landet und damit sogar vor ARC Raiders steht, zeigt sich in Deutschland ein deutlich anderes Bild. Hier rangiert der Titel nur auf Platz 27, weit entfernt von einem Hype‑Effekt. Die Diskrepanz unterstreicht, wie unterschiedlich die Wahrnehmung des Spiels regional ausfällt.
Ich werde am Wochenende wohl auch mal ein paar Runden spielen. Aber kaufen werde ich es wegen Resi, Crimson Desert und Forza nicht. Hab damit meine Spielzeit in den nächsten Wochen schon verplant 🙂
Klar schauen da viele rein um sich ein Bild zu machen. Die meisten Gamer sind eh Fähnchen um Wind die sich permanent drehen
Ein Blick am Wochenende werde ich mal riskieren
Ist doch gut für Bungie, wenn Marathon nicht komplett baden geht. Mich interessiert das Spiel allerdings nicht
Momentan reizen mich andere Spiele mehr, aber ich werde dieses Game auch mal in einigen Monaten abzocken.
Mal abwarten wie es sich entwickelt. Solche Spiele schmieren auch mal gerne schnell ab.
Lieber ein Singleplayer Destiny. Wäre der Kassenschlager gewesen
Der Titel wird nicht sehr erfolgreich sein.Denke aber nicht das es eine Vollkatastrophe wird.
Einführungsrunde gespielt und schon total erschlagen von dem Menü 🙈
Vorspann hätte super zu ner Singlekampagne .
Grafik gefällt mir auch sehr gut hat was von Ghost in the Shell
Muss noch ein paar Runden spielen befürchte aber, das mich einfach die Spielentscheidung nicht halten wird.
Na dann schauen wir einmal, wie lange dieser Hype anhält.