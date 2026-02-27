Marathon: Server Slam startet trotz Vorabkritik stark

Bungie legt mit dem Server-Slam zu Marathon einen ordentlichen Start hin, wie Zahlen auf Steam belegen.

Der Server‑Slam zu Marathon ist gestern Abend um 19:00 Uhr gestartet und liefert Bungie einen ersten echten Belastungstest für den neuen Extraction‑Shooter.

Obwohl das Spiel im Vorfeld viel Kritik einstecken musste und in Diskussionen immer wieder mit dem gescheiterten Concord verglichen wurde, zeigt der Start ein deutlich anderes Bild: Das Interesse der Spieler ist spürbar hoch, vor allem durch den offenen Zugang auf allen Plattformen.

Auf Steam erreichte Marathon einen Spitzenwert von 143.621 gleichzeitigen Spielern, ein Wert, der die skeptische Erwartungshaltung klar übertrifft. Für einen reinen Server‑Test ohne finalen Release ist das ein bemerkenswerter Start und deutet darauf hin, dass viele Spieler zumindest neugierig sind, wie sich Bungies neues Projekt spielt.

Während Marathon in den US‑Steam‑Topsellern auf Platz 4 landet und damit sogar vor ARC Raiders steht, zeigt sich in Deutschland ein deutlich anderes Bild. Hier rangiert der Titel nur auf Platz 27, weit entfernt von einem Hype‑Effekt. Die Diskrepanz unterstreicht, wie unterschiedlich die Wahrnehmung des Spiels regional ausfällt.