Marathon: Server Slam startet trotz Vorabkritik stark

Image: Bungie

Bungie legt mit dem Server-Slam zu Marathon einen ordentlichen Start hin, wie Zahlen auf Steam belegen.

Der Server‑Slam zu Marathon ist gestern Abend um 19:00 Uhr gestartet und liefert Bungie einen ersten echten Belastungstest für den neuen Extraction‑Shooter.

Obwohl das Spiel im Vorfeld viel Kritik einstecken musste und in Diskussionen immer wieder mit dem gescheiterten Concord verglichen wurde, zeigt der Start ein deutlich anderes Bild: Das Interesse der Spieler ist spürbar hoch, vor allem durch den offenen Zugang auf allen Plattformen.

Auf Steam erreichte Marathon einen Spitzenwert von 143.621 gleichzeitigen Spielern, ein Wert, der die skeptische Erwartungshaltung klar übertrifft. Für einen reinen Server‑Test ohne finalen Release ist das ein bemerkenswerter Start und deutet darauf hin, dass viele Spieler zumindest neugierig sind, wie sich Bungies neues Projekt spielt.

Während Marathon in den US‑Steam‑Topsellern auf Platz 4 landet und damit sogar vor ARC Raiders steht, zeigt sich in Deutschland ein deutlich anderes Bild. Hier rangiert der Titel nur auf Platz 27, weit entfernt von einem Hype‑Effekt. Die Diskrepanz unterstreicht, wie unterschiedlich die Wahrnehmung des Spiels regional ausfällt.

  1. DanXtheSmanX 32815 XP Bobby Car Schüler | 27.02.2026 - 14:36 Uhr

    Ich werde am Wochenende wohl auch mal ein paar Runden spielen. Aber kaufen werde ich es wegen Resi, Crimson Desert und Forza nicht. Hab damit meine Spielzeit in den nächsten Wochen schon verplant 🙂

    0
  2. Phonic 291245 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 27.02.2026 - 14:39 Uhr

    Klar schauen da viele rein um sich ein Bild zu machen. Die meisten Gamer sind eh Fähnchen um Wind die sich permanent drehen

    0
  4. Mysterio 39955 XP Bobby Car Rennfahrer | 27.02.2026 - 15:14 Uhr

    Ist doch gut für Bungie, wenn Marathon nicht komplett baden geht. Mich interessiert das Spiel allerdings nicht

    0
  5. DerOpaZockt 82980 XP Untouchable Star 2 | 27.02.2026 - 15:24 Uhr

    Momentan reizen mich andere Spiele mehr, aber ich werde dieses Game auch mal in einigen Monaten abzocken.

    0
  6. Evilski 46500 XP Hooligan Treter | 27.02.2026 - 15:31 Uhr

    Mal abwarten wie es sich entwickelt. Solche Spiele schmieren auch mal gerne schnell ab.

    0
  8. DBGH miLKa 15690 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 27.02.2026 - 16:39 Uhr

    Der Titel wird nicht sehr erfolgreich sein.Denke aber nicht das es eine Vollkatastrophe wird.

    0
  9. Hey Iceman 871845 XP Xboxdynasty All Star Platin | 27.02.2026 - 18:49 Uhr

    Einführungsrunde gespielt und schon total erschlagen von dem Menü 🙈
    Vorspann hätte super zu ner Singlekampagne .
    Grafik gefällt mir auch sehr gut hat was von Ghost in the Shell

    Muss noch ein paar Runden spielen befürchte aber, das mich einfach die Spielentscheidung nicht halten wird.

    0

