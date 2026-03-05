Marathon: Setzt mit neuem Launch-Cinematic ein starkes Zeichen

In Death We’ve Just Begun zeigt Poppy und Son Lux im offiziellen Musikvideo zum weltweiten Start am 5. März.

Das Launch-Cinematic zu Marathon präsentiert den Track In Death We’ve Just Begun, eine Zusammenarbeit von Poppy und Son Lux, die den Ton für die düstere Science-Fiction-Welt des Spiels vorgibt.

Das Musikvideo dient als atmosphärischer Einstieg in ein Universum, das von Isolation, Überlebenskampf und rätselhaften Kräften geprägt ist. Die Kombination aus elektronischen Klangflächen, verzerrten Vocals und der visuellen Inszenierung unterstreicht die Veröffentlichung von Marathon heute.