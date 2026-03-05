Marathon: Setzt mit neuem Launch-Cinematic ein starkes Zeichen

Das Launch-Cinematic zu Marathon präsentiert den Track In Death We’ve Just Begun, eine Zusammenarbeit von Poppy und Son Lux, die den Ton für die düstere Science-Fiction-Welt des Spiels vorgibt.
Das Musikvideo dient als atmosphärischer Einstieg in ein Universum, das von Isolation, Überlebenskampf und rätselhaften Kräften geprägt ist. Die Kombination aus elektronischen Klangflächen, verzerrten Vocals und der visuellen Inszenierung unterstreicht die Veröffentlichung von Marathon heute.
Heute wird es ernst für Bungie . Bin mal auf die ersten Tage gespannt .
Ich glaube nicht, dass es so ein Reinfall wird wie alle dachten
Also die Marketing Maschine rollt nun so richtig – ich glaube, dass diese horrenden Kosten nie gedeckt werden. Es wird gemunkelt, dass man 7-11 Millionen verkaufte Einheiten braucht, um die 6 Jahre Entwicklung und das teure Marketing zu decken. Zumindest Stand jetzt sehe ich das nicht. Beim Server Slam konnte man doch recht deutlich sehen, dass es zwar Interesse gibt, aber bei vielen schnell die Luft ausging. Die Steamzahlen sprechen da eine sehr eindeutige Sprache.
Meine ganz persönliche Einschätzung: ich habe das Gefühl, dass der sehr eigenwillige Stil den Meisten nicht gefällt. Außerdem scheint der Punkt erreicht, an dem dieses Genre zu stark gesättigt ist. Die Großen werden überleben, die anderen brechen weg. Und dann steht schon der nächste Trend vor der Tür.
BTW: Bei den Musikkünstlern denke ich nur „Häh, wer isn das?“. Und das klingt so furchtbar generisch…hauchend-singende Esoterik Trulla und ein paar hallend-verzerrte Technosounds. Aber gut, Geschmack ist ja so eine Sache. 🤓
Ich habe gehört, dass mit dem Beginn jeder Saison das komplette Tresor geräumt wird und man von Null beginnen muss.
Das wäre schon sehr doof.