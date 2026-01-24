Marathon: Shooter bekommt kostenloses Testwochenende vor dem Launch

Image: Bungie

Bungie bestätigt ein offenes Preview‑Wochenende für Marathon, bei dem jeder den Shooter noch vor Release selbst ausprobieren kann.

Bungie hat offiziell bestätigt, dass Marathon vor seinem Release ein kostenloses Testwochenende erhält. Das Studio spricht von einem offenen Preview‑Event, an dem alle Spieler teilnehmen können, unabhängig von Plattform oder Vorbestellung. Damit bietet Bungie die Möglichkeit, den Extraktions‑Shooter erstmals selbst zu erleben, bevor die finale Version erscheint.

Das Team betont, dass dieses Wochenende bewusst als offener Zugang gestaltet wird. Spieler sollen einen frühen Eindruck vom Gameplay gewinnen und gleichzeitig Feedback liefern können, während Bungie letzte Anpassungen vornimmt. Weitere Details zu Termin, Umfang und verfügbaren Modi sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

    Find Ich super! Werd mal reinspielen obwohl Ich PvP überhaupt nicht mag.
    Der Artstyle reizt mich aber doch zu sehr.

