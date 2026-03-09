Marathon: Shroud: Das Spiel wird kein Flop wie Highguard

Der bekannte Streamer Michael „Shroud“ Grzesiek hat sich kürzlich zur Zukunft des kommenden Extraction-Shooters Marathon geäußert und zeigt sich dabei äußerst optimistisch.
In einem Statement erklärte Shroud, dass er nicht glaube, dass das Spiel einen ähnlichen Weg wie Highguard gehen könnte. Seiner Meinung nach sei ein Flop bei Marathon „praktisch ausgeschlossen“.
Der Streamer begründet seine Einschätzung vor allem mit der Größe des Entwicklerstudios Bungie und den finanziellen Ressourcen im Hintergrund. Bungie gehört seit der Übernahme zu Sony Interactive Entertainment, was laut Shroud für enorme Investitionen und langfristige Unterstützung spricht.
„Sie haben zu viel Geld investiert – das ist nicht so eine Situation wie bei Highguard“, erklärte der Streamer. Durch die Finanzierung und die Erfahrung des Studios sei die Ausgangslage deutlich stabiler.
Marathon ist ein PvP-Extraction-Shooter, der von Bungie neu interpretiert wird und zu den Live-Service-Projekten von Sony zählt.
57 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ein schneller Flop wie Concorde ist es sicherlich nicht. Aber bei den aktuellen Spielerzahlen (Tendenz leicht fallend), ein langfristiges Minusgeschäft für Bungie und dann auch für Sony.
Man kann davon ausgehen, dass das Release-Wochenende auf keinen Fall die Erwartungen von Bungie und Sony erfüllt hat. Alleine wenn ich mir schon die geschaltete Werbung (TV, Streaming-Anbieter, Internet) am Wochenende ansehe, dürften die Spielerzahlen zur Primetime kein Erfolg sein. Als Werbetreibender kenne ich die Kosten, die Marketingkosten für dieses Wochenende dürften das mehrfache übersteigen, was an Spielerzahlen generiert wurde … also eine richtiges Minusgeschäft.
Mal sehen wie die Spielerzahlen in 3-4 Monaten aussehen werden und sich eingependelt haben. Sollten sich diese drastisch verringert haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass Sony das Projekt langfristig weiterhin subventionieren wird.
Wie will man jetzt schon sinkende Zahlen erkennen?
Vor zwei Tagen waren es genauso viele Spieler
„Als Werbetreibender kenne ich die Kosten, die Marketingkosten für dieses Wochenende dürften das mehrfache übersteigen, was an Spielerzahlen generiert wurde … also eine richtiges Minusgeschäft.“
Woher willst du wissen, was Sony und Bungie eingenommen haben?
Interessant wird es wenn die Streamer jetzt ihre Werbe Zeit abgearbeitet haben.
Sony hat Marathon knapp 4 Mrd. gekostet
Alles andere womit Bungie zu tun hatte, also ihre Expertise beigetragen haben, ist kaum die Rede wert oder wurde eingestellt.
da sind 75k Spieler auf Steam, also ein dritte von einem alten Arc Rider schon eine Enttäuschung.
Bei den Entwicklungskosten geht man von 200-250 Millionen US-Dollar aus. Hinzu kommen ca. 100-150 Millionen US-Dollar an aktuellen Marketingkosten. Gesamt müssen dann mindestens irgendwas zwischen 300-400 Millionen eingenommen werden, um schwarze Zahlen zu schreiben. Nicht eingerechnet sind die laufenden Entwicklungs- und Betriebskosten, was es noch einmal schwieriger macht, schwarze Zahlen zu schreiben.
Bestimmte Zahlen kann man öffentlich einsehen z.B. Steam:
Marathon: weltweite Verkäufe 540k / Einnahmen 17,1mil Dollar
Arc Raiders: weltweite Verkäufe 8,6mil / Einnahmen 296,4mil Dollar
Helldivers 2: weltweite Verkäufe 13,7mil / Einnahmen 470,1 mil Dollar
Auch wenn man großzügig die Konsolenverkäufe mit dazu rechnet, ist das Spiel noch sehr weit weg profitabel zu sein 😉
Aber wie schon geschrieben, die nächsten Monate werden interessant sein und entscheiden 🤔
In dem Fall sind es halt wie erwähnt ja nicht nur die Entwicklungskosten und Co.
Hier spielt ja auch der Kauf von Bungie eine Rolle.
Der sollte sich für Sony ja irgendwann ja auch mal finanziell rechnen.
Ich liebe dieses Spiel
Ist ja auch ein gutes Spiel auch wenn die üblichen Verdächtigen es natürlich nach reiflicher Analyse anders sehen. 🙂 Lass es dir nicht madig machen.
Ist doch gut wenn es nicht floppt.Es muss nicht immer das xte CoD sein.Einheitsbrei zerstört die kreativität und die Vielfalt.
Schade das MS und Sony selbst keine Spielerzahlen live aufzeigen. Marathon wird Plattformübergreifend sicher um die 70-80k im downpeak haben.
Na ja wir schauen mal in einem Monat. 😁
Wie wir wissen wird es für Multiplayer Games nicht besser je mehr Zeit vergeht.
Wichtig ist der Releasezeitraum, da muss man genug Hype erzeugen um Stammspieler zu sammeln, also der große Ansturm ist wohl schon vorbei 🤷🏻♂️
Prinzip Hoffnung. Die Blauen klammern sich gerade an jeden Strohhalm der vorbeigeweht wird … ändert nur nichts das Marathon ein Flop ist.
Sieht mir eher nach Verzweiflung aus 🤔.
Ich glaub, nicht wenige „blaue“ wollen das Dingen auch scheitern sehen.
Weil diese halt auch kein Bock mehr auf GaaS haben.
Yo absolut. Wenn am Anfang schon kein Hype dann is schnell vorbei.
Na vielleicht klappt es ja dann mit dem nächsten GaaS Game oder dem danach. 🤔
Das wird auch nicht groß floppen. Die Bewertung von den Spielern ist einfach zu gut dafür.
Bewertungen sind subjektiv , aktive Spielerzahlen sind es worauf es ankommen wird .
Marathon kann 100% positiv bewertet werden und trotzdem eingestellt werden wenn die aktiven Spielerzahlen zu niedrig sind .
Genau, Bewertungen sind nichts wert, wenn es kaum jemand spielt.
Fürs erste Wochenende sind 75k, wenn der direkte Konkurrent das dreifache hat, schon eher enttäuschend, vor allem wenn man überlegt wieviel Sony für Bungie auf den Tisch gelegt hat.
In Concord wurde auch eine Menge Geld gesteckt und Sony stand dahinter, dennoch ist es gnadenlos gescheitert. Hat also nicht immer etwas mit Geld und Namen zu tun.
Noch hält sich Marathon anscheinend ganz gut und es ist dem Spiel auch zu gönnen. Ein Flop ist es auf jeden Fall nicht. Wie es weitergeht, wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen, wenn man sieht, wie der Nachschub und die Langzeitmotivation ist.
Ich habe mir über das Wochenende YT Videos und Live Streams zu Marathon angesehen und kann jetzt mit Sicherheit sagen , das Marathon kein 2. Helldivers werden wird.
Marathon verlangt von den Spielern viel mehr ab als ein Call of Duty oder Battlefield.
Das Spiel erklärt dem Spieler so gut wie gar nichts , was für Casual Spieler schon mal abschreckend wirken wird.
Das Spiel fordert dazu auf sich in die Mechaniken und Funktionen selbst rein zuarbeiten. Das kann Stunden dauern bis man einiger Maßen verstanden hat , wie Marathon gespielt werden will.
Es wird seine Spieler finden , aber das sind wirklich dann die wirklich sich da durch beißen wollen.
Für Einsteiger und Casuals im FPS Berreich wird es nichts werden.
Ja, ich habe einige Kommentare dazu gelesen das nicht wenige davon ausgegangen sind das auch wie bei Arc Riders ein PVE „Teil“ dabei ist, bzw. man halt auch untereinander ab und an mal friedlich zu einander ist.
Aktuell ist das hier ein knall Harter PVP -Loot shooter der richtig kompliziert ist.
Dem ist aber nicht so, hier wird sofort geschossen, was auch logisch ist, da der PVE Teil langweilig ist und ganz wichtig die TTK sehr gering ist, wodurch man eigentlich keine Wahl hat, als sofort zu schießen.
Das größte Problem , bei Marathon sind nicht nur die Kämpfe ( Die KI der Gegner ist wirklich Knüppel hart und verzeiht wirklich keine Fehler ) sondern z.b das überladene Menü und die Loot Erfahrung .
Wenn du dich nicht mit den Spielern absprichst kann das Looten sehr schnell zu Frust verkommen , da derjenige der lootet im schlimmsten Fall sich einfach alles unter den Nagel reißen kann und die anderen die nicht rechtzeitig da sind leer ausgehen.
Wie gesagt , am besten in Teams arbeiten und im Ideal Fall mit Freunden . Denn Random Spieler kann man nie einschätzen.
Deshalb wird Marathon nichts für Gelegenheiten Spieler werden
Es scheint wirklich ein sehr guter „PVP“ Shooter zu sein.
Es ist aber nun mal mehr als das und beim mehr hat marathon gewaltige Probleme.
Ein Youtuber sagte es wie ich finde sehr passend: Das Beste schlechteste Spiel bzw das Schlechteste Beste Spiel.
Unter strich hat Sony bis jetzt wohl knapp 4 Mrd. für Marathon gezahlt…
Die ganze Expertise für das Bungie eingekauft wurde, ja Ergebnisse sieht man ja, bzw. halt eben nicht… Es wurde nichts erfolgreich released wo Bungie geholfen hat, GaaS halt …
Destiny 2 wird den ein oder anderen Dollar da schon abgearbeitet haben, sehr viel wird das aber nicht sein.
75.000 auf steam für ein neues spiel klingt erst mal nicht so Schlecht.
Aber, ein altes Arc Riders hat die dreifache Anzahl an Spielern.
Der Markt wird wohl aktuell bei Steam 500.000 potenzielle Spieler haben.
Da sind die 75k halt doch sehr wenig.
Ich bin gespannt wie die Zahlen ausschauen wenn die ganzen bezahlten Streamer ihre Arbeit gemacht haben aussehen.