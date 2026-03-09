Marathon: Shroud: Das Spiel wird kein Flop wie Highguard

Streamer Shroud glaubt nicht, dass Bungies Marathon scheitern wird – zu groß seien Investition und Unterstützung durch Sony.

Der bekannte Streamer Michael „Shroud“ Grzesiek hat sich kürzlich zur Zukunft des kommenden Extraction-Shooters Marathon geäußert und zeigt sich dabei äußerst optimistisch.

In einem Statement erklärte Shroud, dass er nicht glaube, dass das Spiel einen ähnlichen Weg wie Highguard gehen könnte. Seiner Meinung nach sei ein Flop bei Marathon „praktisch ausgeschlossen“.

Der Streamer begründet seine Einschätzung vor allem mit der Größe des Entwicklerstudios Bungie und den finanziellen Ressourcen im Hintergrund. Bungie gehört seit der Übernahme zu Sony Interactive Entertainment, was laut Shroud für enorme Investitionen und langfristige Unterstützung spricht.

„Sie haben zu viel Geld investiert – das ist nicht so eine Situation wie bei Highguard“, erklärte der Streamer. Durch die Finanzierung und die Erfahrung des Studios sei die Ausgangslage deutlich stabiler.

Marathon ist ein PvP-Extraction-Shooter, der von Bungie neu interpretiert wird und zu den Live-Service-Projekten von Sony zählt.