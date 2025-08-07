Marathon: Sony erwartet Release vor März 2026

Sony CFO Lin Tao bestätigt Fortschritte bei Marathon und kündigt stärkere Integration von Bungie in PlayStation Studios an.

Im Anschluss an die aktuellen Quartalszahlen hat Sonys Finanzchefin Lin Tao erklärt, dass Marathon, der nächste Shooter von Bungie, weiterhin innerhalb des laufenden Geschäftsjahres erscheinen soll – also vor dem 31. März 2026.

Gleichzeitig betonte sie jedoch, dass dies keine verbindliche Zusage sei. Eine offizielle Ankündigung zum Veröffentlichungsdatum sei frühestens im Herbst zu erwarten.

Laut Tao wird derzeit intensiv an Änderungen im Entwicklungsprozess gearbeitet. Sollte der aktuelle Fortschritt anhalten, werde man im Herbst kommunizieren können, wann genau mit dem Release zu rechnen ist – entweder durch Bungie selbst oder durch PlayStation.

Im selben Atemzug kommentierte Tao auch die zunehmende Integration von Bungie. Während dem Studio nach der Übernahme durch Sony ursprünglich weitgehende Unabhängigkeit eingeräumt wurde, habe man inzwischen mit einer strukturellen Neuausrichtung begonnen.

Die einstige Eigenständigkeit werde „leichter“, so Tao, und Bungie entwickle sich schrittweise zu einem vollwertigen Teil der PlayStation Studios.

Wörtlich sagte sie: „Langfristig gesehen, wenn man dies als einen fortlaufenden Prozess betrachtet, geht es [für Bungie] also darum, Teil der PlayStation-Studios zu werden.“

Dies verdeutlicht, dass Sony Bungie künftig enger an sich binden und stärker in die interne First-Party-Strategie einbeziehen möchte – insbesondere vor dem Hintergrund der Herausforderungen im Live-Service-Segment.