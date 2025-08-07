Marathon: Sony erwartet Release vor März 2026

Sony CFO Lin Tao bestätigt Fortschritte bei Marathon und kündigt stärkere Integration von Bungie in PlayStation Studios an.

Im Anschluss an die aktuellen Quartalszahlen hat Sonys Finanzchefin Lin Tao erklärt, dass Marathon, der nächste Shooter von Bungie, weiterhin innerhalb des laufenden Geschäftsjahres erscheinen soll – also vor dem 31. März 2026.

Gleichzeitig betonte sie jedoch, dass dies keine verbindliche Zusage sei. Eine offizielle Ankündigung zum Veröffentlichungsdatum sei frühestens im Herbst zu erwarten.

Laut Tao wird derzeit intensiv an Änderungen im Entwicklungsprozess gearbeitet. Sollte der aktuelle Fortschritt anhalten, werde man im Herbst kommunizieren können, wann genau mit dem Release zu rechnen ist – entweder durch Bungie selbst oder durch PlayStation.

Im selben Atemzug kommentierte Tao auch die zunehmende Integration von Bungie. Während dem Studio nach der Übernahme durch Sony ursprünglich weitgehende Unabhängigkeit eingeräumt wurde, habe man inzwischen mit einer strukturellen Neuausrichtung begonnen.

Die einstige Eigenständigkeit werde „leichter“, so Tao, und Bungie entwickle sich schrittweise zu einem vollwertigen Teil der PlayStation Studios.

Wörtlich sagte sie: „Langfristig gesehen, wenn man dies als einen fortlaufenden Prozess betrachtet, geht es [für Bungie] also darum, Teil der PlayStation-Studios zu werden.“

Dies verdeutlicht, dass Sony Bungie künftig enger an sich binden und stärker in die interne First-Party-Strategie einbeziehen möchte – insbesondere vor dem Hintergrund der Herausforderungen im Live-Service-Segment.

  1. OEhnsky81 61595 XP Stomper | 07.08.2025 - 18:33 Uhr

    Das Ende von Bungie? Wenn Marathon floppt wohl zu befürchten… mich spricht das bisher gezeigte leider so überhaupt nicht an, weder optisch noch spielerisch.

    3
  2. Krawallier 132095 XP Elite-at-Arms Bronze | 07.08.2025 - 18:33 Uhr

    Also mir wäre ja ein Prequel zu Destiny lieber gewesen um die Vorgeschichte zu erzählen. Das ganze dann als Co OP Story Shooter in Halo Style.

    Aber Marathon wird bestimmt auch ganz toll….. ganz sicher….

    2
    • Teddofryo 39455 XP Bobby Car Rennfahrer | 07.08.2025 - 18:40 Uhr
      Antwort auf Krawallier

      Boah bitte ja haut raus, aber kurz vor Gta? Hmm mal sehen. Wobei Gta könnte 2027 kommen, man weiss es nicht 😂 Entgegen der Meinung anderer hab ich mega Bock auf Marathon , vlt auch ein zeitgleicher release mit Xbox? Würde ich tatsächlich begrüßen.

      0
  3. Robilein 1140610 XP Xboxdynasty Legend Silber | 07.08.2025 - 18:39 Uhr

    Immer noch komplett uninteressant das Spiel. Die Integration in die Playstation Studios wird da denke ich auch nicht viel helfen.

    4
    • AppleRedX 125415 XP Man-at-Arms Gold | 07.08.2025 - 21:11 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Sony erwartet. lol. Haben auch viel von Concord erwartet, eine Frachise auf Star Wars Niveau … da lacht man noch heuer drüber.

      Marathon wird ein Concord 2.0.

      2
  4. Katanameister 173760 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 07.08.2025 - 18:41 Uhr

    Immer so weitermachen, das werden hier einige bestimmt auch beklatschen.
    Sony absorbiert dann eine Leiche in ihre Studios, sehr clever.

    4
      • NXG 0neShot 64270 XP Romper Stomper | 07.08.2025 - 20:01 Uhr
        Antwort auf CodeX

        Das wurde nur eingestellt. Schlimmer sind Veröffentlichungen, die dann Müll sind! Kannst Du Dir auch nicht schön reden 🫶🏻

        5
        • CodeX 29705 XP Nasenbohrer Level 4 | 07.08.2025 - 20:19 Uhr
          Antwort auf NXG 0neShot

          Na klar war das voll die Lachnummer von Sony und das mit Ansage aber : ein neues Studio gründen, es 7 Jahre lang an einer beliebten Marke arbeiten zu lassen nur um alles samt Studio dann einzustampfen ist auch eine geile Show.

          Insgesamt ist das aber alles traurig, da hätten 2 gute Spiele für uns Gamer rauskommen sollen.

          2
      • Robilein 1140610 XP Xboxdynasty Legend Silber | 07.08.2025 - 20:23 Uhr
        Antwort auf CodeX

        Und trotzdem kann man E.T. the Extra-Terrestrial im Gegensatz zum Müll Concord immer noch zocken😂😂😂

        Hauptsache fleißig am schönreden. Wie lange haben nochmals die Spiele von Naughty Dog und Bend Studio überlebt?🤦

        0
        • CodeX 29705 XP Nasenbohrer Level 4 | 07.08.2025 - 20:47 Uhr
          Antwort auf Robilein

          Mit welchen Worten habe ich etwas schön geredet?

          Das mit den eingestellten GaaS Spielen von ND und SB, auch wenn ich denen nicht nachweine, ist natürlich auch lächerlich aber die Spiele waren nicht 5 Jahre lang ankündigt und die Studios sind zum Glück ( noch 😅) nicht geschlossen worden.

          Die Ressourcen wären auch besser in ein Singleplayer Game geflossen.

          0
    • WinterSoldat 5920 XP Beginner Level 3 | 07.08.2025 - 20:50 Uhr
      Antwort auf DemonSlayer

      Schon mitbekommen? Microsoft hat Contraband gekillt. Oh. Nein. Doch.

      Aber laut dir, macht ja Microsoft alles richtig… war so ein Spitzenkommentar von dir, als sie 9000 Leute entlassen haben.

      2
  8. NXG 0neShot 64270 XP Romper Stomper | 07.08.2025 - 20:00 Uhr

    Sieht für mich wie ein durchschnittliches Free2Play Game aus 🤷🏼‍♂️ Sorry, aber ich bin, was Shooter angeht, echt übersättigt 👍🏻

    0
    • Katanameister 173760 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 07.08.2025 - 20:11 Uhr
      Antwort auf NXG 0neShot

      Du meintest wohl unterdurchschnittlich, hatte von Bungie mehr erwartet, optisch ist es noch schlimmer, hab sowas Hässliches lange nicht mehr gesehen.

      2
  9. de Maja 289035 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 07.08.2025 - 20:57 Uhr

    Und noch ein Quartal später ist das Spiel wahrscheinlich auch schon tot.
    Ganz beerdigen können sie Bungie trotzdem nicht, dafür generieren sie zuviel Einnahmen durch Destiny 2.

    0
  10. andyaner 162486 XP First Star Bronze | 07.08.2025 - 21:09 Uhr

    Oh bitte nicht, ich dachte es liegt auf Eis?!? Das wird ein riesen Flop Für bungie und sony

    0

