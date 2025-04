Marathon: Spiel sollte nicht vorverurteilt werden – Concord-Entwickler

Am vergangenen Wochenende enthüllte ein Gameplay-Showcase neue Details zu Bungies kommenden Extraction-Shooter Marathon.

Abgesehen von der gewöhnungsbedürftigen Grafik hagelte es bereits kurze Zeit später auch harsche Kritik bezüglich zu geringer Inhalte und dem voraussichtlichen Kaufpreis von 39,99 Euro.

So mancher Kritiker stempelte Marathon bereits als kommenden Misserfolg ab und prophezeite ein ähnliches Schicksal wie das des im letzten Jahr veröffentlichten Helden-Shooters Concord.

Ein ehemaliger Concord-Entwickler meldete sich daraufhin via Reddit zu Wort und forderte Fans auf, Marathon erstmal auf den Markt kommen zu lassen, um sich dann ein Urteil bilden zu können.

Dazu berichtete der unter dem Namen -MrSpug- aktive Entwickler von seinen Erfahrungen mit Concord und den Herausforderungen eines Live-Service-Spiels, das kein Publikum findet:

„Viele Spieler kennen Concord und wissen, was mit diesem Projekt passiert ist. Concord hat es nicht geschafft, die Spieler zu begeistern, und die Botschaft war laut und deutlich zu hören. Es hat mir das Herz gebrochen, unser Projekt scheitern zu sehen und zum Gespött vieler Online-Spieler zu werden. Ich habe gelernt, dass mich das Scheitern zum Erfolg antreibt. Niemand fühlt sich so schlecht, wie die Leute, die ihre Zeit aufs Spiel setzen, in der Hoffnung, dass es die Massen von Spielern auf der ganzen Welt unterhalten wird. Ich bitte nicht um Mitleid oder gar Sympathie, denn das ist schließlich der Sinn des Spiels, man gewinnt oder verliert. Der Spielraum für Erfolg ist sehr gering. Ich bin ein Risiko eingegangen und habe verloren.“

„In einigen von euch wurde wahrscheinlich der Jagdinstinkt geweckt und ihr wollt mich jetzt dafür aufziehen, dass ich nicht mehr im Hintergrund bleibe und mich jetzt offenbar. Ich hoffe, ihr tut das nicht und seht, dass Menschen diese Projekte entwickeln und sehr hart daran arbeiten, das nächste große Ding zu werden. Die Gesichter der Entwickler im Bungie-Stream zu sehen, gab mir Hoffnung und Aufregung für das, was für Marathon kommen wird.“

„Ich lobe sie dafür, dass sie ein Risiko eingehen und etwas ausprobieren, das ihnen fremd ist, das weder erprobt ist noch garantiert erfolgreich sein wird. Das erfordert eine Menge Mut.“