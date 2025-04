Marathon: Spiel verzichtet auf Proximity-Chat

Bungie wünscht sich mit Marathon ein „soziales Extraktions-Erlebnis“, doch ein Feature wird es nicht geben, welches dazu hätte beitragen können.

Laut Game Director Joe Ziegler verzichtet das Spiel auf einen Proximity-Chat. Spieler werden also Ingame nicht miteinander kommunizieren können, wenn sie sich in der Nähe eines anderen befinden.

Der Grund ist laut Bungie, dass man keinen Raum für Beschimpfungen schaffen wollte und es letztendlich keine gute Lösung dafür gibt.

Ziegler erzählte PC Gamer: „Ich glaube nicht, dass irgendjemand schon eine gute Lösung dafür hat. Da wir so sehr darauf bedacht sind, einen sicheren Raum zu schaffen, in dem sich die Spieler nicht gegenseitig beschimpfen oder einander schreckliche Dinge antun, glaube ich, dass wir nicht bereit sind, in den Prox-Chat zu investieren, bis wir eine Lösung gefunden haben.“

Über Marathon als „soziales Extraktions-Erlebnis“ sagte Ziegler zuvor in einem anderen Interview mit InsiderGaming: „Das Wichtigste für uns war, Marathon zu einem sozialen Extraktionserlebnis zu machen, bei dem es einen großen Wert hat, mit anderen Leuten zu spielen, die man kennt, oder mit Leuten, die man haben möchte, und bei dem man das Gefühl hat, dass man das Abenteuer gemeinsam erschaffen kann und wir nicht versuchen, einen die ganze Zeit zu isolieren, weißt du?“