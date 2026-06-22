Marathon: Spieler werden zu schnell reich und bringen Wirtschaft aus dem Gleichgewicht

Bungie untersucht Probleme mit der Progression in Marathon, nachdem Spieler deutlich schneller als geplant an wertvolle Beute gelangen.

In Marathon ist die Progression von Season 2 deutlich schneller ausgefallen als von Bungie geplant. Laut dem Entwickler hat die hohe Menge an wertvoller Beute inzwischen sogar Auswirkungen auf die Spielwirtschaft, da viele Spieler ihre Lager bereits mit hochwertigen Gegenständen gefüllt haben.

Wie Bungie in einem Beitrag auf Steam erklärte, liegt der durchschnittliche Reichtum der Spielerschaft bereits in der zweiten Woche von Season 2 auf einem Niveau, das in Season 1 erst nach rund elf bis zwölf Wochen erreicht wurde. Zwar sollte der Fortschritt gegenüber der ersten Season beschleunigt werden, das aktuelle Tempo sei jedoch nicht gesund für das Spiel.

Zu den Ursachen zählen mehrere Fehler, die mittlerweile behoben wurden. Unter anderem konnten an bestimmten Stellen garantiert hochwertige Beutegegenstände erscheinen, obwohl dies nicht vorgesehen war. Zusätzlich beschleunigten die zu Beginn der Season eingeführten Sponsored Kits den Fortschritt vieler Spieler erheblich.

Ebenfalls eine Rolle spielte die Kombination aus dem Sponsored-Survival-Modus und einer besonders lukrativen Beutekiste im Bereich Complex Control. Spieler nutzten diese Möglichkeiten intensiv aus, um große Mengen wertvoller Ausrüstung und Ressourcen anzusammeln.

Das eigentliche Kernproblem konnte Bungie allerdings noch nicht vollständig identifizieren. Nach Angaben des Studios verbreitet sich hochwertige Beute deutlich häufiger als vorgesehen durch das Spiel. Warum dies geschieht, sei derzeit noch Gegenstand interner Untersuchungen. Das Verhalten sei während der eigenen Tests vor dem Start von Season 2 nicht aufgetreten.

Bis die Ursache gefunden ist, hat Bungie mehrere vorübergehende Maßnahmen umgesetzt. Dazu gehören die Deaktivierung bestimmter Beutecontainer sowie Anpassungen an den Erfahrungswerten einiger Aktivitäten. Diese Änderungen sollen später in der Season wieder zurückgenommen werden, sobald langfristige Lösungen bereitstehen.

Trotz der wirtschaftlichen Probleme wurde Season 2 von vielen Spielern zunächst positiv aufgenommen. Vor allem die nächtliche Variante der Karte Dire Marsh sowie der Modus Sponsored Survival stießen innerhalb der Community auf große Zustimmung. Nun arbeitet Bungie daran, die Balance zwischen attraktivem Fortschritt und einer stabilen Spielökonomie wiederherzustellen.