Marathon: Spielerzahlen brechen unter 20.000 ein – neuer Tiefpunkt erreicht

Marathon verzeichnet sinkende Spielerzahlen und fällt mit dem 24h-Peak deutlich unter die Marke von 20.000.

Der 24-Stunden-Peak von Marathon ist erneut deutlich gefallen und liegt aktuell nur noch bei rund 15.700 gleichzeitigen Spielern.

Noch am vergangenen Wochenende bewegte sich der Titel knapp unter der Marke von 20.000 Spielern und markierte damit bereits den niedrigsten Wert seit Release. Der erneute Rückgang verstärkt nun den bestehenden Abwärtstrend.

Im Vergleich zum All-Time-Peak von über 88.000 Spielern im vergangenen Monat zeigt sich ein massiver Einbruch innerhalb kurzer Zeit. Die aktuellen Zahlen deuten darauf hin, dass ein großer Teil der Spielerschaft dem Titel bereits wieder den Rücken gekehrt hat.

Wie sich die Entwicklung am kommenden Wochenende fortsetzt, bleibt abzuwarten. Entscheidend dürfte sein, ob neue Inhalte oder Updates kurzfristig für eine Stabilisierung sorgen können.

Aktuell setzt sich die negative Dynamik jedoch weiter fort und unterstreicht die Herausforderungen, vor denen Marathon derzeit steht.