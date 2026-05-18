Marathon: Spielerzahlen brechen weiter ein – Fans verlassen das sinkende Schiff

Für Marathon verschlechtert sich die Lage auf Steam offenbar weiter deutlich. Am Wochenende erreichte der Shooter lediglich einen 24-Stunden-Peak von 12.560 gleichzeitigen Spielern. Zum Vergleich: Destiny 2 erreicht 13,146 im 24-Stunden-Peak.
Damit setzt sich der starke Abwärtstrend der vergangenen Wochen fort. Besonders kritisch wirkt die Entwicklung vor dem Hintergrund, dass Multiplayer- und Live-Service-Spiele normalerweise gerade an Wochenenden höhere Aktivitätszahlen verzeichnen.
Verglichen mit dem früheren Höchstwert von über 88.000 Spielern fällt der aktuelle Stand massiv ab. Die Zahlen deuten darauf hin, dass Marathon weiterhin große Probleme hat, seine Spieler langfristig zu binden.
Innerhalb der Community werden inzwischen zunehmend Sorgen über die Zukunft des Projekts laut. Vor allem die schwache Spielerbindung und die rückläufige Dynamik sorgen aktuell für Diskussionen rund um den Shooter von Bungie.
Die aktuellen Steam-Charts zeichnen damit ein klares Bild: Immer mehr Spieler verlassen Marathon.
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Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Bungie ist der alleinige Schuldige und Sony ist auch nicht besser, die haben das Ganze auch noch finanziell unterstützt.
Wenn ich Bungie höre, denke ich an Destiny. Damals die Beta gespielt und kann mich noch gut daran erinnern, wie ich das erste mal auf dem Mond stand, mit der Erde am Horizont. In diesem Moment ist mir die Kinnlade heruntergefallen.
Das war eine tolle Zeit. Bis Bungie immer gieriger wurde, der Content immer schlechter und Bungie nur noch mit Copy & Paste, Recycling und langweiliger Story glänzte.
Bungie wird sich nie wieder erholen, der Zug ist längst abgefahren.
Selbst wenn Bungie an einem D3 arbeitet, bis dieses Spiel erscheint, sind die letzten Fans längst abgewandert und spielen ein anderes Spiel.
Naja das hat jeder kommen sehen , ob Marathon jetzt ein gutes Spiel ist oder nicht sei mal dahingestellt. Bungie ist schon lange keine Ideenschmiede mit super Ideen die sie umsetzen. Hab schon damals gesagt Sony tut sich keinen Gefallen Bungie zu schnappen und einzukaufen.
Das geht noch schneller als vermutet. Trotz Schadenfreude in beachtlichem Ausmaß tut es mir für die engagierten Angestellten der unteren Ebenen furchtbar leid. Das wird früher oder später gewaltige Folgen haben. Die Ebenen, die es verbockt haben – das war doch ein Versagen mit Anlauf – kommen natürlich wieder gut davon. Business as usual
So ganz umsonst war es ja nicht.
von den 3.6 mrd. gehen/sind ja 1,2 Milliarden Dollar direkt in die Mitarbeiter geflossen.
Schade aber da war die Gier von Bungie und Sony zu groß und sind viel zu spät auf den Zug aufgesprungen.
Naja, Bungie hat in dem Fall am Ende doch alles richtig gemacht.
Das Geld ist ja bereits geflossen.
Sony ist halt hier gegen die Wand gelaufen und haben viel zu viel für Bungie bezahlölt.
Bluepoint zuckt nur mit den Schultern 😂
Das Studio hatte Potenzial, ist schon bitter.
Grad was gelesen was ich so noch gar nicht wusste, was auch erklärt warum Sony da noch nicht den Stecker bei Bungie gezogen hat bzw. zeit nah ziehen wird.
Von den 3.6 Milliarden Kaufpreis, sind 1,2 Milliarden Dollar dafür Vertraglich vorgesehen Mitarbeiter mit Bonuszahlungen und Co zu fördern.
Dies soll sich über Jahre strecken.
Also kann das hier in der Tat dann so sein, das wenn Mitarbeiter gekündigt bzw. das Studio dicht gemacht wird , da noch mal ein sehr sehr hohe drei stellige Millionen Betrag an Entschädigungen an die Mitarbeiter gezahlt werden muss.
Dann macht Sonys Verhalten etwas Sinn, kein Wunder dass man es weiterhin versucht.
Ich wüsste nicht, warum man bei einem Misserfolg (gerade bei Life-Service-Games, deren Scheitern wahrscheinlicher als bei anderen Genres ist) direkt dem ganzen Studio den Stecker ziehen sollte.
Quartalszahlen, ganz einfach.