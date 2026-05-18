Marathon: Spielerzahlen brechen weiter ein – Fans verlassen das sinkende Schiff

Für Marathon verschlechtert sich die Lage auf Steam offenbar weiter deutlich. Am Wochenende erreichte der Shooter lediglich einen 24-Stunden-Peak von 12.560 gleichzeitigen Spielern. Zum Vergleich: Destiny 2 erreicht 13,146 im 24-Stunden-Peak.

Damit setzt sich der starke Abwärtstrend der vergangenen Wochen fort. Besonders kritisch wirkt die Entwicklung vor dem Hintergrund, dass Multiplayer- und Live-Service-Spiele normalerweise gerade an Wochenenden höhere Aktivitätszahlen verzeichnen.

Verglichen mit dem früheren Höchstwert von über 88.000 Spielern fällt der aktuelle Stand massiv ab. Die Zahlen deuten darauf hin, dass Marathon weiterhin große Probleme hat, seine Spieler langfristig zu binden.

Innerhalb der Community werden inzwischen zunehmend Sorgen über die Zukunft des Projekts laut. Vor allem die schwache Spielerbindung und die rückläufige Dynamik sorgen aktuell für Diskussionen rund um den Shooter von Bungie.

Die aktuellen Steam-Charts zeichnen damit ein klares Bild: Immer mehr Spieler verlassen Marathon.