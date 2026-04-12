Marathon: Spielerzahlen brechen weiter ein und erreichen neuen Tiefpunkt

Marathon verzeichnet sinkende Spielerzahlen und erreicht einen neuen Tiefstand beim 24-Stunden-Peak.

Marathon zeigt neue Zahlen: Der 24-Stunden-Spieler-Peak ist auf 27.393 gefallen und deutet auf ein nachlassendes Interesse am Shooter hin. Damit setzt sich der Abwärtstrend der vergangenen Wochen fort.

Beobachtungen zufolge verliert das Spiel weiterhin regelmäßig Spieler, insbesondere an Wochenenden, die normalerweise als wichtige Aktivitätsphasen gelten. Die Entwicklung legt nahe, dass die Spielerbasis aktuell kontinuierlich schrumpft.

Im Zusammenhang mit den Zahlen wird auch über die wirtschaftliche Dimension diskutiert. Es kursieren Schätzungen, dass die Entwicklungskosten im Bereich von 200 bis 250 Millionen liegen könnten. Diese Angaben sind jedoch nicht offiziell bestätigt und das Marketing-Budget nicht inbegriffen.

Offizielle Aussagen zu den Spielerzahlen oder zur langfristigen Entwicklung des Titels liegen derzeit nicht vor. Ebenso gibt es keine bestätigten Informationen dazu, wie sich die Situation auf zukünftige Inhalte oder Updates auswirken könnte. Bungie verspricht jedoch jahrelangen Support.

Die aktuellen Zahlen zeigen jedoch klar, dass Marathon momentan mit rückläufiger Aktivität konfrontiert ist und das Interesse am Spiel zuletzt spürbar nachgelassen hat.