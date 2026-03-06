Marathon: Starker Auftakt für neuen Extraction-Shooter auf Steam

Marathon ist gestern gestartet und legt auf Steam mit über 88.000 gleichzeitigen Spielern sowie „sehr positiven“ Bewertungen einen starken Release hin.

Der neue Extraction‑Shooter Marathon von Bungie ist auf Konsolen und PC seit gestern offiziell live – und der Start kann sich sehen lassen. Ein Blick auf die Steam‑Statistiken zeigt, dass der Titel direkt zum Launch 88.337 gleichzeitige Spieler erreicht hat.

Für einen neuen Multiplayer‑Shooter ist das ein äußerst solider Einstieg, der auf großes Interesse in der Community schließen lässt.

Neben den Spielerzahlen überzeugt Marathon auch bei den Bewertungen. Auf der PC‑Plattform von Valve kommt das Spiel in Deutschland aktuell auf 5.418 abgegebene Stimmen, von denen 90 % positiv ausfallen. Damit erhält der Shooter das begehrte Gesamturteil „sehr positiv“ – ein wichtiger Indikator dafür, dass der erste Eindruck bei den Spielern stimmt.

Nach einer intensiven Entwicklungsphase scheint Bungie mit Marathon einen erfolgreichen Start hingelegt zu haben. Die Kombination aus Extraction‑Gameplay, kompetitiven Elementen und Bungies typischem Shooter‑Feeling dürfte für viele Spieler ein Grund sein, direkt zum Release einzusteigen.