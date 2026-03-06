Marathon: Starker Auftakt für neuen Extraction-Shooter auf Steam

Der neue Extraction‑Shooter Marathon von Bungie ist auf Konsolen und PC seit gestern offiziell live – und der Start kann sich sehen lassen. Ein Blick auf die Steam‑Statistiken zeigt, dass der Titel direkt zum Launch 88.337 gleichzeitige Spieler erreicht hat.
Für einen neuen Multiplayer‑Shooter ist das ein äußerst solider Einstieg, der auf großes Interesse in der Community schließen lässt.
Neben den Spielerzahlen überzeugt Marathon auch bei den Bewertungen. Auf der PC‑Plattform von Valve kommt das Spiel in Deutschland aktuell auf 5.418 abgegebene Stimmen, von denen 90 % positiv ausfallen. Damit erhält der Shooter das begehrte Gesamturteil „sehr positiv“ – ein wichtiger Indikator dafür, dass der erste Eindruck bei den Spielern stimmt.
Nach einer intensiven Entwicklungsphase scheint Bungie mit Marathon einen erfolgreichen Start hingelegt zu haben. Die Kombination aus Extraction‑Gameplay, kompetitiven Elementen und Bungies typischem Shooter‑Feeling dürfte für viele Spieler ein Grund sein, direkt zum Release einzusteigen.
Mal schauen ob es sich langfristig halten kann. Viele Spiele starten stark und leiden kurze Zeit später an Spielermangel
Man muss da die Zahlen sehen, was Sony in summe für Bungie bisher auf den Tisch gelegt hat.
Und dafür sind das dann doch eher schlechte zahlen.
ps. Highguard hatte mehr 🤪😂
klar free to play, aber irgendwie trotzdem komisch.
Es geht um langfristigen Erfolg, den sehe ich eher nicht.
Das scheinen einige hier nicht zu verstehen.
Multiplayer spiele brauchen auch langfristige Spieler die am Ball bleiben und dafür muss Bungie regelmäßig Nachschub liefern sonst wird es ganz schnell , ganz düster .
Highguard konnte sich nur 5 Wochen halten .
Jetzt schon von Erfolg zu sprechen , ist etwas zu früh finde ich.
Das ist halt, wenn man nach jedem Strohhalm greift 😅.
Hätte etwas mehr Spieler erwartet, mal schauen ob sie im Laufe des Wochenendes wenigstens die 100K knacken (logischerweise rein auf Steam bezogen, schade dass man die Xbox und vor allem PS5-Zahlen nicht sehen kann).
Falls sie wenigstens die jetzige „Base“ längerfristig halten können, dann sollten sie den wohl mit Abstand häufigsten (vernünftigen) Kritikpunkt angehen: Das UI und vor allem die Symbole etc., dann könnte das auch noch was werden und mit der Zeit weiter Spieler anziehen.
Denn in vielen Kritiken wird genau das hervorgehoben, ebenso wie im Gegenzug das Bungie-typische herausragende Gunplay. Man liest und hört häufiger „Es könnte so gut sein, wenn das UI nicht…“
Am Ende zählt bei so einem Game ohnehin wie sehr die Spieler bereit sind ingame weiteres Geld auszugeben.
Bin mal gespannt wie lange es sich hält
Die Frage ist nur wie lange wird das so bleiben. 🤷