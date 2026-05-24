Marathon: Steam-Spielerzahlen erreichen neuen Tiefstand

Die aktuellen Steam-Daten zu Marathon zeigen einen deutlichen Rückgang der aktiven Spielerzahlen.

Demnach liegt die aktuelle Anzahl gleichzeitig aktiver Spieler inkl. 24-Stunden-Peak bei 11.412 Spielern. Destiny 2 liegt bei 16,253 Spielern.

Besonders auffällig ist der Vergleich mit dem bisherigen All-Time-Peak, der vor rund zwei Monaten bei 88.337 gleichzeitigen Spielern lag. Damit ist die aktuelle Aktivität deutlich unter dem bisherigen Höchstwert.

Die Zahlen beziehen sich ausschließlich auf Steam und bilden damit nur einen Teil der gesamten Spielerbasis ab. Nutzer auf weiteren Plattformen wie Xbox und PlayStation sind in diesen Statistiken nicht enthalten.

Marathon bewegt sich weiterhin im Live-Service-Umfeld, in dem Spielerzahlen stark von Inhaltsupdates, Events und saisonalen Inhalten abhängig sind. Entsprechend können kurzfristige Schwankungen auftreten.

Viele Spieler fragen sich, wann auch das Ende von Marathon besiegelt wird, nachdem Bungie verkündet hat, dass man Destiny 2 nicht länger unterstützen wird.