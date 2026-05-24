Marathon: Steam-Spielerzahlen erreichen neuen Tiefstand

Die aktuellen Steam-Daten zu Marathon zeigen einen deutlichen Rückgang der aktiven Spielerzahlen.
Demnach liegt die aktuelle Anzahl gleichzeitig aktiver Spieler inkl. 24-Stunden-Peak bei 11.412 Spielern. Destiny 2 liegt bei 16,253 Spielern.
Besonders auffällig ist der Vergleich mit dem bisherigen All-Time-Peak, der vor rund zwei Monaten bei 88.337 gleichzeitigen Spielern lag. Damit ist die aktuelle Aktivität deutlich unter dem bisherigen Höchstwert.
Die Zahlen beziehen sich ausschließlich auf Steam und bilden damit nur einen Teil der gesamten Spielerbasis ab. Nutzer auf weiteren Plattformen wie Xbox und PlayStation sind in diesen Statistiken nicht enthalten.
Marathon bewegt sich weiterhin im Live-Service-Umfeld, in dem Spielerzahlen stark von Inhaltsupdates, Events und saisonalen Inhalten abhängig sind. Entsprechend können kurzfristige Schwankungen auftreten.
Viele Spieler fragen sich, wann auch das Ende von Marathon besiegelt wird, nachdem Bungie verkündet hat, dass man Destiny 2 nicht länger unterstützen wird.
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Ich warte nur auf die Ankündigung, dass Marathon f2p wird, aber selbst dann werde ich es nicht spielen. 😄
Entweder f2p oder es wird ganz der Stecker gezogen.
Das zeigt ganz klar, dass die Spieler lieber Destiny zocken würden, eine absolute Fehlentscheidung weiterhin an Marathon festzuhalten.
Wozu noch News zu dem Spiel, da kann man chati lieber mit wichtigen Dingen füttern. 😅
Ach, in den paar Tagen wo es den Schrott Highguard noch gab, kamen gefühlt jede Stunde neue News dazu.
Also kann man sagen das im Peak noch ca 15.000 Platform übergreifend unterwegs sind.
Für so eine Indi Produktion sind das doch hervorragende Werte.
Keine Ahnung warum man da jetzt so ein Fass auf macht…
Bungie ist eher nicht Indi würde ich meinen.
Das war Ironie 😅.
hää?
Nur weil ein Klein Unternehmen da mal für 3 Mark und 60 Cent zugeschlagen hat, muss man die nicht größer machen, als sie sind.
Flop. Flop und immer noch ein Flop … und so was von überraschend und unerwartet 🤡
Bald kommt man in den kritischen Bereich, so ab 5.000-8.000
Bei der Größe des Studios, also 850 Mitarbeiter, würde ich mal sagen das bezogen wie alt das Spiel istm, der kritische Bereich schon mindestens bei 50.000 anfängt, Platform übergreifend versteht sich.
Da wir wissen das mindestens 70% auf Steam unterwegs sind, sollten da also schon 35.000 im Peak unterwegs sein.
„Da wir wissen“
Wissen wir das, ob war das nur einer dieser Leaker und angeblichen Insider?
Wir wissen das.
Hater wissen das natürlich. Mein Fehler 😜
Merk dir das für die Zukunft, wenn ich auch mal wieder hate
Nennt man offenes Geheimnis.
Gibt ja mehrere Ähnliche Zahlen dazu.
Wenn es anders wäre hätte man in dieser Situation seitens Bungie direkt gegenteiliges gesagt.
Da die Werte aber wohl sogar noch schlechter sind, lässt man das so im Raum stehen.
Auch gibt es mehrere Praxis Tests, wenn man auf Konsole die Crossplay Funktion deaktiviert.
Da sind die Wartezeiten „deutlich“ höher.
Vielleicht wäre Sony ganz gut beraten die Marke Destiny an Arrowhead zu geben und dort einen Destiny 3 Ableger in Auftrag zu geben…notfalls Arrowhead kaufen und Nixxes bei der XBOX und Switch 2 Portierung einbinden.
Ich glaub man sollte (Nostalgie hin oder her) Bungie inklusive Marathon endlich sterben lassen….is so n bisschen wie mit Timmy 😄…Bungie hat sich das nicht ausgesucht^^
Knapp 87% der Spieler verloren.
So geht es aber vielen Games nach 3 Monaten.
Nur haben die meist keine 850 Mitarbeiter und sehr teure Infrastruktur zu bezahlen.
Dazu kommt und das ist das entscheidende das für so ein AAA Projekt die Ausgangszahl halt schon viel zu niedrig war.
So die Zahlen zu präsentieren ist ein typischer Move um schwächen, bzw das versagen zu kaschieren.
Als Beispiel:
Arc Rider hat ca 80% verloren
Nach deinem Vergleich ja, Katastrophe.
Aber es spielen aktuell im Steam Peak: 88,215 …
Du zeigst eigentlich recht simple wie leicht es ist, eine Katastrophe schön zu reden.
An Marathon haben doch nur 300 Devs gearbeitet.
Erst nach Release wurde aufgestockt und nach Ende des Supports für Destiny 2 wurde noch einmal aufgestockt.
Du hast natürlich recht. Angaben in % sind trügerisch. Man muss die Ausgangszahl beachten.
Wenn Sony unzufriedenen mit den Spielerzahlen ist werden sie das Spiel abschalten.
Mir macht Marathon richtig Spaß und man könnte hoffen das es nach dem Wipe in ein paar Tagen mit Beginn der Season 2 und den Veränderungen wieder bergauf geht aber das wäre sehr optimistisch.
Ich werde es noch so lange genießen wie es läuft.
Und da sind wir wieder an dem Punkt wo man weiter/um die Ecke denken muss.
Bungie hat aktuell 850 Mitarbeiter, ist ein Fakt.
Destiny 2 wird wohl aktuell ein 0 Summen Projekt sein.
Wie du richtigerweise sagst, haben 300 Entwickler an Marathon gearbeitet…
Es kommt aber das wichtigste, wie glaubst du werden dann die anderen 550 Mitarbeiter bezahlt, wenn man nur Marathon hat?
Genau es spielt keine Rolle wie viele Entwickler daran gearbeitet haben.
Marathon sollte das ganze Studio mit ihren 850 Mitarbeitern refinanzieren und dazu dann auch noch ein Paar $$$ in Sonys Tasche bringen.
Keine Ahnung was da läuft.
Ich kenne deren Umsätze,Kosten und Pläne nicht und ich werde da jetzt auch nicht anfangen etwas hineininterpretieren. Ich bleibe lieber bei Fakten.
Mich müssen die zumindest nicht finanzieren.
https://www.xboxdynasty.de/news/marathon/bungie-verlagert-ressourcen-und-schwaecht-destiny-2/
Kiln hatte 20 Spieler im 24h Peak. Ich glaube das Spiel ist ziemlich sicher auch schnell tot.
Klar, Double Fine ist deutlich kleiner (ca. 100) und Kiln in der Entwicklung günstiger, aber vielleicht sollte man es schnell sterben lassen.
Bei Keeper noch schlimmer: 7 im 24h Peak 😳
Was ist Kiln?😅
Da muss ich mich erstmal schlau machen.
Das aktuelle Spiel von Double Fine.
Hab mich schon beim Trailer gefragt, wer danach gefragt hat
Achso, das Spiel mit den Töpfchen.
Kann gut sein das da bald der Deckel drauf kommt.
Oh Nein nicht wieder diese Relativierungs Mist…
Wo steht hier etwas von Kiln…. meine Güte…
Ja Kin ist ein mega Flop…
Aber warum müssen Einige immer die eine Sache mit einer anderen Vergleichen, nur damit in dem Fall Bungie bzw. Marathon besser da steht ?!
Nein tut es nicht!
Das Dingen ist ein Mega Flop und selbst Klin mit ihren 20 Spielern steht da wenn man den Kosten Faktor hernimmt um Welten besser da als Bungie es mit Marathon tut…
Ja, Marathon ist ein Flop. Ändert nichts an der Sache dass es Kiln und Keeper auch sind 🤷🏻♂️
Und schon wieder am relativieren…
Ja, aber warum erwähnst du das hier….
Du willst die Sache mit Marathon schön reden oder ein Produkt schlecht reden was in Connection zu Microsoft steht.
anderes kann es ja nicht sein…
„Ja, aber warum erwähnst du das hier.“
Wo soll ich es sonst erwähnen? Kiln und Keeper als Flops wird ja totgeschwiegen, während Marathon als Flop regelmäßig Erwähnung findet
Ist halt die Realativier- und Whataboutism Brigade. Zwanghaft und Sony sponsored …
#musssonyverteidigen
Forza Motorsport war auch ein Flop aber hier geht es um Marathon.
Für die anderen Spiele interessiert sich niemand mehr.
„Für die anderen Spiele interessiert sich niemand mehr.“
Sieht ganz danach aus 😄