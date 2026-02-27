Marathon: Text-Chat zensierte ARC Raiders

Marathon hat im aktuellen Server‑Slam tatsächlich den Begriff „ARC Raiders“ im Text‑Chat zensiert.

Im aktuellen Marathon Server Slam-Testwochenende wurde eine interessante Entdeckung gemacht. Jeder, der im Chat „ARC Raiders“ geschrieben hat, bekomm eine ********* Meldung. Offensichtlich wurde ARC Raiders innerhalb des Text-Chats von Marathon zensiert.

Zu Beginn der Testphase stritt Bungie dies noch ab, danach folgten etliche Videos, die die Beweise lieferten. Im Anschluss wurde „ARC Raiders“ für den Text-Chat wieder freigegeben.

Ob es ein technischer Fehler, ein überaggressiver Filter oder eine bewusste Entscheidung war, bleibt offen. Klar ist jedoch, dass der Vorfall die ohnehin bestehende Rivalität zwischen Marathon und Arc Raiders weiter befeuert hat.

Why? ARC Raiders is censored in Marathon. pic.twitter.com/NHkVN5XWlJ — Rooster (@TheRooster) February 26, 2026