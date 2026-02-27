Marathon: Text-Chat zensierte ARC Raiders

Im aktuellen Marathon Server Slam-Testwochenende wurde eine interessante Entdeckung gemacht. Jeder, der im Chat „ARC Raiders“ geschrieben hat, bekomm eine ********* Meldung. Offensichtlich wurde ARC Raiders innerhalb des Text-Chats von Marathon zensiert.
Zu Beginn der Testphase stritt Bungie dies noch ab, danach folgten etliche Videos, die die Beweise lieferten. Im Anschluss wurde „ARC Raiders“ für den Text-Chat wieder freigegeben.
Ob es ein technischer Fehler, ein überaggressiver Filter oder eine bewusste Entscheidung war, bleibt offen. Klar ist jedoch, dass der Vorfall die ohnehin bestehende Rivalität zwischen Marathon und Arc Raiders weiter befeuert hat.
Why?
ARC Raiders is censored in Marathon. pic.twitter.com/NHkVN5XWlJ
— Rooster (@TheRooster) February 26, 2026
— Marathon Development Team (@MarathonDevTeam) February 26, 2026
Hehe… „Lasst uns doch lieber Arc Raiders zocken! Macht mehr Bock!“.
Haha, wie lächerlich ist denn das. 😂
Hahahahahahaha ist das crinch, wirklich peinliche Aktion 🤭
Ja hallo, richtig so! Man stelle sich vor, dass man auf einem so qualitativ hochwertigen Spiel wie Marathon mit Arc Raiders konfrontiert würde…
Gar nicht vorzustellen, welche mentalen Schäden da entstehen könnten…