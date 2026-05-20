Marathon: Triage Shell Cinematic zeigt neuen Field Medic Runner

Ein neues Cinematic zu Marathon rückt eine weitere spielbare Rolle in den Fokus und erweitert den Einblick in den kommenden Extraction-Shooter.
Im Mittelpunkt steht der sogenannte Triage Shell // Field Medic, ein Charaktertyp, der klar auf Überleben und Unterstützung im umkämpften Gebiet von Tau Ceti IV ausgelegt ist. Der neue Einblick zeigt dabei, wie stark das Spiel auf spezialisierte Rollen und taktische Zusammenarbeit innerhalb der Runs setzt.
Marathon spielt auf dem verlassenen Kolonialplaneten Tau Ceti IV, wo Spieler in einer feindlichen Umgebung Ressourcen sammeln und gleichzeitig ums Überleben kämpfen müssen. Der Fokus liegt dabei klar auf dem Prinzip des Extraction-Gameplays: rein, scavenge, raus – oder alles verlieren.
Das neue Cinematic unterstreicht erneut den düsteren Ton des Spiels. Der Leitsatz „Survival is Violence“ verdeutlicht, dass Überleben nicht nur defensiv, sondern aktiv durch Konflikt und riskante Entscheidungen geprägt ist.
Entwickelt wurde der Titel von Bungie, die mit Marathon eine neue Richtung einschlagen und klassische Shooter-Elemente mit moderner Extraction-Mechanik verbinden.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sagt über den Stil von Marathon, was ihr wollt, aber er ist auf jeden Fall sehr markant und einzigartig. Ich finde ihn selbst nicht unbedingt so schön, dass ich das die ganze Zeit sehen möchte, aber dennoch finde ich den Stil sehr interessant und er bringt irgendwas in meinem Ästhetikempfinden zum Arbeiten.
Stimmt schon.
Aber der Art Style schreckt halt sehr viele ab, wenn du dann dazu auch noch Gamplay das selbe Problem hast, ja sollte man kein AAA Budget verwenden.
Das muss eigentlich von Anfang an klar sein.
Für welche die es spielen ist es bestimmt gut ich kann damit nix anfangen
Freue mich tierisch auf Season 2, noch bisschen Zeit um meinen Tresor zu leeren, hab noch paar goldene Sachen die ich mir aufgehoben habe, aber die verflixten Gefahrenkapseln kriege ich nicht zusammen 🫠🫠
Holt mich null ab, ist aber visuell ganz nett inszeniert.