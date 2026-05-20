Marathon: Triage Shell Cinematic zeigt neuen Field Medic Runner

Marathon zeigt im Triage Shell Cinematic einen neuen Field Medic Runner aus dem Extraction-Shooter.

Ein neues Cinematic zu Marathon rückt eine weitere spielbare Rolle in den Fokus und erweitert den Einblick in den kommenden Extraction-Shooter.

Im Mittelpunkt steht der sogenannte Triage Shell // Field Medic, ein Charaktertyp, der klar auf Überleben und Unterstützung im umkämpften Gebiet von Tau Ceti IV ausgelegt ist. Der neue Einblick zeigt dabei, wie stark das Spiel auf spezialisierte Rollen und taktische Zusammenarbeit innerhalb der Runs setzt.

Marathon spielt auf dem verlassenen Kolonialplaneten Tau Ceti IV, wo Spieler in einer feindlichen Umgebung Ressourcen sammeln und gleichzeitig ums Überleben kämpfen müssen. Der Fokus liegt dabei klar auf dem Prinzip des Extraction-Gameplays: rein, scavenge, raus – oder alles verlieren.

Das neue Cinematic unterstreicht erneut den düsteren Ton des Spiels. Der Leitsatz „Survival is Violence“ verdeutlicht, dass Überleben nicht nur defensiv, sondern aktiv durch Konflikt und riskante Entscheidungen geprägt ist.

Entwickelt wurde der Titel von Bungie, die mit Marathon eine neue Richtung einschlagen und klassische Shooter-Elemente mit moderner Extraction-Mechanik verbinden.