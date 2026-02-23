Marathon: Über 40 Minuten actionreiches Gameplay

Neues Material zu Marathon soll Vertrauen in Marathon stärken, bevor der Server‑Slam diese Woche startet.

Bungie steht seit Monaten unter Druck, nachdem Marathon im Vorfeld deutliche Kritik einstecken musste. Ab Donnerstag erhalten Spieler beim Server‑Slam erstmals selbst die Gelegenheit, den Extraction‑Shooter auszuprobieren und sich ein eigenes Bild vom aktuellen Entwicklungsstand zu machen.

Die Testphase soll zeigen, wie weit das Projekt seit den frühen Präsentationen vorangeschritten ist.

Wer nicht bis zum Launch warten möchte, kann bereits jetzt über 40 Minuten Gameplay sehen. Das Material stammt vom YouTuber OperatorDrewski, der mehr als 2,2 Millionen Abonnenten hat und im vergangenen Jahr von der Alpha nicht überzeugt war.

Bungie hat ihn dennoch erneut eingeladen und ihm eine aktuelle Version von Marathon präsentiert, um die Fortschritte des Spiels zu demonstrieren.

Marathon erscheint für Xbox Series X|S am 5. März 2026 und soll mit dem Server‑Slam einen wichtigen Schritt in Richtung Veröffentlichung machen.