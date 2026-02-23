Marathon: Über 40 Minuten actionreiches Gameplay

Bungie steht seit Monaten unter Druck, nachdem Marathon im Vorfeld deutliche Kritik einstecken musste. Ab Donnerstag erhalten Spieler beim Server‑Slam erstmals selbst die Gelegenheit, den Extraction‑Shooter auszuprobieren und sich ein eigenes Bild vom aktuellen Entwicklungsstand zu machen.
Die Testphase soll zeigen, wie weit das Projekt seit den frühen Präsentationen vorangeschritten ist.
Wer nicht bis zum Launch warten möchte, kann bereits jetzt über 40 Minuten Gameplay sehen. Das Material stammt vom YouTuber OperatorDrewski, der mehr als 2,2 Millionen Abonnenten hat und im vergangenen Jahr von der Alpha nicht überzeugt war.
Bungie hat ihn dennoch erneut eingeladen und ihm eine aktuelle Version von Marathon präsentiert, um die Fortschritte des Spiels zu demonstrieren.
Marathon erscheint für Xbox Series X|S am 5. März 2026 und soll mit dem Server‑Slam einen wichtigen Schritt in Richtung Veröffentlichung machen.
Neben Highguard sieht sogar Marathon gut aus aber ob dass das Limit ist was man setzen will😅😆
Ich denke es fängt stark an und wird dann schnell nachlassen was das Interesse der Spieler angeht. Am Anfang steht die Neugierde.
Ich hoffe für die Spieler das Sony sich die Kritik zu Herzen genommen hat und jetzt ein Produkt abliefert, das lange bei Laune hält.
Den Leuten auf XD, die sich schon auf das Spiel freuen wünsche ich viel Spaß damit.
Mit dem Art-Style werde ich wahrscheinlich nie warm werden 😉
Ich denke, dass Spiel wird seine Community finden,a ber es wird nicht Zahlen erreichen wie BF6 oder Arc Raiders. Hauptsache es bleibt am Leben und hat seine Community. Das was sie zeigen sieht auf jedenfall besser aus als Concord.
So richtig warm werde ich mit der Optik noch nicht. Bungie weiß aber wie gutes Shooter Gameplay geht. Und das es ein Extraction Shooter ist macht es für mich als alter Hunt Fan schon interessant.
Dann teste es mal dieses WOchenende. Ich habe soviel Zeug und werde das SPiel skippen. Werde weiterhin Arc Raiders spielen.
Ist nicht so meins, ich spiele eh kaum mp Games und da bleib ich eher bei DBD oder BF6.
Werde es nicht spielen zu bunt
Ist nichts für mich, aber anfangs werden da sicher sehr viele reinspielen.