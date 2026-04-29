Marathon: Update 1.0.6.2 bringt Gratis-Kit und wichtige Fixes

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Image: Bungie / Marathon

Marathon erhält Update 1.0.6.2 mit kostenlosen Kryo-Archiv-Sponsoren-Kits und mehreren Fehlerbehebungen.

Mit Update 1.0.6.2 kann ab sofort jede Woche ein kostenloses Kryo-Archiv-Sponsoren-Kit in Marathon eingefordert werden. Gleichzeitig wurde ein Problem behoben, durch das ROOKs nicht mit den 6 aufgebrauchten Reparatur-Kits und Schildladungen spawnten, die jetzt korrekt in den Sponsoren-Kits enthalten sind.

Weitere Anpassungen betreffen die Anzeige verstärkter Schilde. Ein Fehler führte dazu, dass das falsche Grundschild-Symbol angezeigt wurde. Das Symbol für die Verstärkung zeigt nun korrekt ein „+“ innerhalb des Schildes an.

Auch im Bereich Außenposten wurden Fehler korrigiert. Beim Abschließen des Mida-Auftrags „WAHRHEIT/LÜGEN [2/6]“ konnten Runner beim Drohnenflügel hinter Barrieren feststecken, was nun behoben wurde.

Im Kryo-Archiv wurden zudem strukturelle Änderungen vorgenommen. In den Bereichen Biobestand und Erhaltung wurden Lüftungsabdeckungen hinzugefügt, die den frühen Zugang vom Hub aus verhindern, bis Sicherheitsfreigabe 2 freigeschaltet ist. Sicherheitsfreigabe 1 wird benötigt, um die Schächte für jene zu öffnen, die auf der Biobestand- oder Erhaltung-Seite infiltrieren.

Weitere Einzelheiten zum Update erhaltet ihr in den Patch Notes.

Update 1.0.6.2 – Patch Notes

Gegenstandsökonomie

  • Ab sofort kann jede Woche ein kostenloses Kryo-Archiv-Sponsoren-Kit eingefordert werden.
  • Ein Problem wurde behoben, wodurch ROOKs nicht mit den 6 aufgebrauchten Reparatur-Kits und Schildladungen spawnten, die jetzt in den Sponsoren-Kits enthalten sind.

Kampf

Waffen

  • WSTR-Kampfschrotflinte
    • Der Schaden wurde von 78 auf 85 erhöht.
    • Der Multiplikator für kritische Treffer wurde von 1,15 × auf 1,05 × reduziert.
    • Die Schadensabnahme wurde leicht verlangsamt.
    • Es wurde ein Schadensbonus von 75 % gegen KI-Ziele hinzugefügt.
    • MIPS-Geschosskonverter – Prestige-Mod
      • Ein Problem wurde behoben, bei dem das Projektil beim Zielen auf Ecken, Lüftungsschächte, Leitern oder nahegelegene Deckung die Umgebungsgeometrie traf.
      • Der Multiplikator für kritische Treffer wurde von 1,15 × auf 1,9 × erhöht.
      • Die Projektilgeschwindigkeit wurde reduziert und der Geschossabfall erhöht.
      • Der Radius des Zielhilfekegels wurde um 48 % reduziert.

Benutzeroberfläche und Benutzererfahrung

  • Ein Problem wurde behoben, bei dem bei verstärkten Schilden das falsche Grundschild-Symbol angezeigt wurde. Das Symbol für die Verstärkung zeigt nun korrekt ein „+“ innerhalb des Schildes an.
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem das Waffenkammer-HUD beim Bewegen des Mauszeigers über angebotene Gegenstände nicht mehr angezeigt wurde.
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem im Überlauf-Inventarbildschirm ein freier Platz statt einer Gitteranzeige eingeblendet wurde.

Aufträge

  • Außenposten
    • Ein Problem wurde behoben, bei dem Runner beim Abschließen des Mida-Auftrags „WAHRHEIT/LÜGEN [2/6]“ beim Drohnenflügel hinter Barrieren feststecken konnten.

Zonen

  • Kryo-Archiv
    • In Biobestand und Erhaltung wurden Lüftungsabdeckungen hinzugefügt, die den frühen Zugang vom Hub aus verhindern, bis Sicherheitsfreigabe 2 freigeschaltet ist. Sicherheitsfreigabe 1 wird benötigt, um die Schächte für jene zu öffnen, die auf der Biobestand- oder Erhaltung-Seite infiltrieren.
      • Entwickler-Anmerkung: Unser letztes Update hat den Grundstein dafür gelegt, dass Teams die Sicherheitstüren zwischen den Flügeln nur noch mit der entsprechenden Freigabe passieren können; dieser Patch führt diesen Prozess nun weiter. Wir werden die Situation weiterhin beobachten und nach weiteren Fällen dieser Art Ausschau halten, um sicherzustellen, dass die Spawns fair bleiben.
    • Ein Problem wurde behoben, bei dem Scan-Terminals Batteriestandorte nicht zuverlässig auf der Karte anzeigten.

Allgemeines

  • Ein Problem wurde behoben, der bei Verwendung der Push-to-Talk-Umschaltfunktion mit Controllern im Crew-Sprachchat zu Unstimmigkeiten führte.

Stabilität

  • Ein Problem wurde behoben, bei dem Runner beim Start ihres Runs eine Fehlermeldung erhielten und dem Match nicht beitreten konnten.

Lokalisierung

  • Ein Problem wurde behoben, bei dem die Beschreibung der C.A.R.R.I.-Wertschätzungen in einigen Sprachen fehlerhaft angezeigt wurde.

Quelle
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15 Kommentare Added

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  3. va771 5915 XP Beginner Level 3 | 29.04.2026 - 16:53 Uhr

    Gar nicht dumm.
    So bekommt Bungie mal einen Eindruck, wie viele Käufer überhaupt noch bereit sind, ein kostenloses Irgendwas anzufordern.
    Kaufen wird es dafür niemand und manche werden es dafür nicht einmal mehr neu installieren.

    0

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