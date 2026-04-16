Marathon: Update entfacht neue Dynamik mit unerwarteten Allianzen

Marathon bringt mit dem CARRI-System neue Belohnungen und verändert das Verhalten der Spieler spürbar.

Mit dem aktuellen Mid-Season-Update für Marathon hat Bungie mehrere Änderungen am Spiel vorgenommen und gleichzeitig ein neues System eingeführt, das sich direkt auf das Verhalten der Spieler auswirkt.

Das Update umfasst unter anderem Anpassungen an Waffen, neue Inhalte für den Reward Pass, Feinabstimmungen an Runner-Shells, freischaltbare Arachne-Shell-Stile sowie neue Ausrüstung.

Im Mittelpunkt steht jedoch die Einführung der CyberAcme Runner Reinforcement Initiative, kurz CARRI. Dieses System belohnt sowohl Solo-Spieler als auch koordinierte Teams für das Abschließen von Verträgen und das gemeinsame Extrahieren.

Die Belohnungen sind dabei so abgestimmt, dass sie besonders neue und fortgeschrittene Spieler unterstützen, während auch erfahrene Spieler weiterhin profitieren.

Seit der Veröffentlichung zeigen sich konkrete Auswirkungen innerhalb der Community. Spieler berichten von Begegnungen, in denen Gegner nicht direkt angreifen, sondern sich gegenseitig helfen. Dazu zählen das Wiederbeleben besiegter Spieler, das Teilen von Ausrüstung sowie gemeinsames Abschließen von Zielen und anschließendes Extrahieren.

In einzelnen Fällen schildern Spieler Situationen, in denen sie nach einem Gefecht von gegnerischen Teams wiederbelebt wurden. Nach kurzen Absprachen wurde Ausrüstung übergeben und ein gemeinsamer Rückzug ermöglicht, um die Belohnungen des Systems zu erhalten. Auch weitere Berichte beschreiben Gruppen, die sich zusammenschließen, Ausrüstung tauschen und gemeinsam Missionen absolvieren.

Gleichzeitig verläuft nicht jede Begegnung friedlich. Einige Spieler berichten weiterhin von klassischen Gefechten oder Situationen, in denen Vertrauen ausgenutzt wird und es zu Angriffen kommt.

Das neue System sorgt damit nachweislich für veränderte Interaktionen im Spiel, ohne das grundlegende Risiko von Konflikten vollständig zu entfernen.