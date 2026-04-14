Das Marathon-Update zur Mitte der Saison ist jetzt verfügbar!

Das erste Marathon-Update zur Mitte der Saison ist jetzt verfügbar und enthält Fortschritts- und Balance-Updates, führt das neue C.A.R.R.I.-Protokoll ein, bietet freischaltbare Arachne-Hüllenstile, einen erweiterten Prämienpass, Verbesserungen für die Recon-Hülle und vieles mehr!

Update zur Mitte der Saison

Das Update bietet eine Vielzahl an Anpassungen zur Spielbalance, Verbesserungen im Fortschrittssystem sowie neue Prämien, um das Spielerlebnis zu optimieren und zusätzliche Optionen für Solo-Runner und koordinierte Crews bereitzustellen.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:

Überarbeiteter Prämienpass mit neuen Prämien auf dem kostenlosen und dem Premium-Pfad.

Premium-Pfad: Thief-, Assassin- und Destroyer-Stile

Kostenloser Pfad: Recon-Stil, WSTR-Kampfschrotflinten-Stil, Profilabzeichen

Verbesserungen an der Recon-Hülle für bessere Gegnererkennung, optimiertes Verhalten der Verfolger-Drohne und mehr.

Neue Waffenchips und Implantate mit teamweiten Buffs zur Erweiterung taktischer Möglichkeiten.

Das neue Gnaden-Kit – Ein Gegenstand, mit dem niedergestreckte gegnerische Runner wiederbelebt werden können.

Aufgebrauchte Selbstwiederbelebung – Ein Gegenstand zur Selbstwiederbelebung, das nur im Solo-Modus verfügbar ist.

Neue Arachne-Fraktionsstile, die über den Kodex freigeschaltet werden können.

Erweiterte Beutepools mit neuen, einzigartigen Waffen der Deluxe-Stufe in Grenzbereich- und Düstermoor-Begegnungen.

Detaillierte Informationen sind hier in den Patch Notes zu Update 1.0.6 verfügbar.