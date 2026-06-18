Marathon: Vandal Shell betritt die Bühne des Bungie-Shooters

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Image: Bungie

Marathon schickt mit Vandal Shell den nächsten Runner auf Beutejagd.

Bungie hat einen neuen Cinematic-Trailer zu Marathon veröffentlicht und dabei den Runner Vandal Shell in den Mittelpunkt gerückt.

Der sogenannte „Combat Anarchist“ gehört zu den spielbaren Charakteren, die auf der verlorenen Kolonie Tau Ceti IV nach wertvollen Ressourcen suchen. Im Trailer stehen seine cybernetischen Verbesserungen sowie sein kompromissloser Kampfstil im Fokus.

Marathon setzt auf Extraction-Shooter-Gameplay, bei dem Spieler riskante Expeditionen unternehmen, Ausrüstung bergen und ihre Beute erfolgreich aus den Einsatzgebieten herausbringen müssen.

Mit Vandal Shell erweitert Bungie das Aufgebot der Runner um einen weiteren Charakter und liefert gleichzeitig neue Einblicke in die Welt und Atmosphäre des Spiels.

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9 Kommentare Added

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  1. Kitomy 92105 XP Posting Machine Level 1 | 18.06.2026 - 10:05 Uhr

    Steht eigentlich schon fest wann der vollständige PVE Modus kommt ?

    0
    • Teddofryo 131265 XP Elite-at-Arms Bronze | 18.06.2026 - 10:38 Uhr
      Antwort auf Kitomy

      Absolut keinen Schimmer. Hab nur das dazu gefunden: Der vollständige PvE-Modus („PvE-only“) ist im Rahmen von Season 2 (Nightfall) als experimenteller Modus in den Marathon-Playlists verfügbar. Spieler können diesen Modus nutzen, um ohne feindliche Mitspieler Missionen zu erfüllen. Bungie testet diesen Modus zusammen mit anderen Inhalten in der zweiten Hälfte von Season 2.

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  2. de Maja 354005 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 18.06.2026 - 10:07 Uhr

    Orr geil, jetzt haben sie mich überzeugt, wird sofort geholt das Spiel.

    Natürlich nicht 😂

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  3. Erra 26245 XP Nasenbohrer Level 3 | 18.06.2026 - 10:22 Uhr

    Hab das jetzt mal in den freien Wochen getestet. Schneller wurde noch kein Spiel wieder deinstalliert… Nach diversen Lags und Rubberbanding war die Höhe ein Gegner-Spawn am Extract… Aber nicht mal in etwas Entfernung, sondern direkt auf mich drauf 😂

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  4. Accolade 4070 XP Beginner Level 2 | 18.06.2026 - 10:25 Uhr

    Ich kenn keinen der das Spielt. Ich kenn nicht mal jemand der das halbwegs gut findet. Noch ein Stück Sinnfreie Software wo sich einige Kinder schön Melken lassen. Jesus holy Lord!

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  5. Teddofryo 131265 XP Elite-at-Arms Bronze | 18.06.2026 - 10:34 Uhr

    Mittlerweile ist Vandal mein Main…einfach perfekter Charakter für mein Spilstil.

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