Marathon: Vandal Shell betritt die Bühne des Bungie-Shooters

Marathon schickt mit Vandal Shell den nächsten Runner auf Beutejagd.

Bungie hat einen neuen Cinematic-Trailer zu Marathon veröffentlicht und dabei den Runner Vandal Shell in den Mittelpunkt gerückt.

Der sogenannte „Combat Anarchist“ gehört zu den spielbaren Charakteren, die auf der verlorenen Kolonie Tau Ceti IV nach wertvollen Ressourcen suchen. Im Trailer stehen seine cybernetischen Verbesserungen sowie sein kompromissloser Kampfstil im Fokus.

Marathon setzt auf Extraction-Shooter-Gameplay, bei dem Spieler riskante Expeditionen unternehmen, Ausrüstung bergen und ihre Beute erfolgreich aus den Einsatzgebieten herausbringen müssen.

Mit Vandal Shell erweitert Bungie das Aufgebot der Runner um einen weiteren Charakter und liefert gleichzeitig neue Einblicke in die Welt und Atmosphäre des Spiels.