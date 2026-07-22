Marathon: Vault Breaker, Balance-Anpassungen und zahlreiche Verbesserungen im Update

Das Mid-Season-2-Update für Marathon erweitert den Shooter um den neuen PvE-Modus Vault Breaker und zahlreiche Gameplay-Änderungen.

Bungie hat das Mid-Season-2-Update 1.1.5 für Marathon veröffentlicht. Das umfangreiche Update führt mit Vault Breaker einen neuen experimentellen PvE-Modus ein und bringt zahlreiche Änderungen am Gameplay, der Balance sowie viele Fehlerbehebungen.

Im neuen Modus Vault Breaker erkunden Spieler allein oder im Team das Cryo Archive, stellen sich einer Reihe immer anspruchsvollerer Tresore und entwickeln ihren Charakter über mehrere Partien hinweg weiter. Der Modus verfügt über ein eigenes Fortschrittssystem und gipfelt in einer finalen Begegnung mit einer geheimnisvollen Entität.

Umfangreiche Gameplay- und Balance-Anpassungen

Neben dem neuen Spielmodus hat Bungie zahlreiche Systeme überarbeitet. Dazu gehören unter anderem die Einführung von Cradle Evolution, mit der sich der Cradle nach Erreichen von Stufe 70 insgesamt siebenmal zurücksetzen und dauerhaft verbessern lässt, sowie neue Funktionen wie Sprachmeldungen und Voice-Moderation.

Auch das Gameplay wurde umfassend angepasst. Künftig dürfen Spieler beim Matchstart nur noch zwei ausgewählte Ausrüstungsgegenstände aus einer definierten Gruppe an Granaten und Bubble Shields mitnehmen. Laut Bungie soll diese Einschränkung den häufig kritisierten Granaten-Spam und die starke Verbreitung von Bubble Shields reduzieren.

Darüber hinaus wurden zahlreiche Fähigkeiten verschiedener Runner überarbeitet. Unter anderem erhielten Assassin, Recon, Sentinel und Rook Anpassungen an Abklingzeiten, Fähigkeiten und Balance.

Viele Waffen neu ausbalanciert

Einen großen Teil des Updates machen außerdem Waffenänderungen aus. Bungie hat unter anderem die D54 Battle Pistol, Twin Tap HBR, KKV-9SD, WSTR Combat Shotgun, Misriah 2442, Bully SMG und weitere Waffen überarbeitet. Je nach Waffe wurden Schaden, Reichweite, Präzision, Rückstoß oder Feuerrate angepasst.

Zusätzlich behebt Update 1.1.5 zahlreiche Fehler bei Missionen, Karten, der Benutzeroberfläche, der Stabilität und der Grafik. Auch das Loot-System sowie verschiedene Komfortfunktionen wurden verbessert.