Marathon: Voice Director kritisiert Online-Hass und fordert sachliche Kritik

Mit Marathon steht Bungies neuer Shooter trotz positiver Spielerbewertungen im Zentrum einer hitzigen Online-Debatte, die nun auch Entwickler öffentlich kritisieren.
Auslöser sind anhaltende Reaktionen in sozialen Netzwerken, insbesondere auf X, wo sich Teile der Community deutlich negativer äußern als es die allgemeinen Nutzerwertungen vermuten lassen. Dabei fällt die Kritik häufig schärfer aus als klassische Spielbewertungen.
Elias Toufexis, Voice Director und Sprecher im Spiel, hat sich in einem Interview mit PC Gamer klar positioniert. Kritik am Spiel sei legitim, ebenso die Entscheidung, es nicht zu spielen. Problematisch sei jedoch eine Entwicklung, bei der Nutzer aktiv darauf hinarbeiten, dass ein Titel scheitert.
Hintergrund der angespannten Stimmung ist auch die Situation rund um Destiny 2. Bungie hatte kürzlich angekündigt, die aktive Live-Service-Entwicklung nach dem 9. Juni 2026 zu beenden. Teile der Community führen diese Entscheidung auf eine stärkere Fokussierung auf Marathon zurück.
Toufexis weist darauf hin, dass Unzufriedenheit verständlich sei, betont jedoch, dass wiederholte negative Kampagnen und gezielte Hate-Beiträge keinen konstruktiven Beitrag leisten. Insbesondere Reaktionen, die das Spiel pauschal abwerten oder mit anderen gescheiterten Projekten vergleichen, sieht er kritisch.
Parallel dazu arbeitet Bungie weiter an neuen Inhalten. Mit Season 2: Nightfall, die am 2. Juni startet, sollen unter anderem neue Inhalte wie eine Nachtvariante der Karte Dire Marsh sowie zusätzliche Gameplay-Elemente eingeführt werden. Auch PvE-Modi sind laut aktuellen Planungen in Vorbereitung.
Trotz der kontroversen Diskussionen deutet vieles darauf hin, dass Bungie und Sony langfristig auf Marathon setzen und die Entwicklung entsprechend priorisieren.
44 Kommentare AddedMitdiskutieren
Komisch. Jedesmal wenn die Zahlen alarmierent werden, liest man solche Statements. Vorher kein Einräumen oder Geständnis von eigenen Fehlern 🙄
Es ist nur überhaupt nicht angekommen. Hätte man das vorher wissen können? Vermag ich schwer zu beurteilen.
Technisch usw scheint es doch okay und auch vollständig. Kein Vergleich zu so einen Releasemüll voller Lügen wie das aktuelle Forza Motorsport.
Allgemein scheint es in der Gaming Branche die Ausrede zu geben: „Das Spiel war gut. Die Gamer waren einfach zu toxisch, um ihm eine Chance zu geben.“
Dabei vergessen manche Entwickler leider, dass es nicht die Spieler sind, die sich zu den Spielen hin bewegen müssen. Sie kaufen es, wenn sie es interessant finden.
Jedes Studio das so ein Statement raus haut und versucht das scheitern den Spielern in die Schuhe zu schieben , verdient den Absturz .
Und so ein Statement raus zu hauen wärend das betreffende Spiel immer weiter aktive Spieler verliert , ist schon quasi Selbstzerstörung auf ganz hohem Level .
So wird Marathon garantiert neue Spieler generieren 🫣
So ist es, die sind nur noch abgehoben und interessieren sich null für das, was die Spieler wollen.
Da reden wir online aber auch von ganz anderem Hass als ein bisschen Schadenfreude auf XD.
„Kritik am Spiel sei legitim, ebenso die Entscheidung, es nicht zu spielen. Problematisch sei jedoch eine Entwicklung, bei der Nutzer aktiv darauf hinarbeiten, dass ein Titel scheitert.“
Stimme 100% zu. Das gilt nicht nur Spiele. Es ist bereits ein Unterschied, ob jemand sagt, „das Produkt ist schlecht“ oder „ich finde das Produkt schlecht“. Aber auch Dank der bequemen Anonymität im Web ist sowas eher die Außnahme. Außerdem vergessen viele, dass hinter Titeln und Marken immer Menschen stecken, die hart schuften und um ihre Arbeitsplätze bangen.
Hass und Kritik sollte man halt auseinander halten können. Leider haben damit so einige User ein Problem.
Konstructive Kritik gerne.
Wieder das übliche Gelaber, anstatt nach Fehlern bzw. nach dem zu suchen was Spieler wirklich wollen, geht es wieder mit der Hasskeule los 😑.
Klar wenn man ein Schrottspiel macht, was auch noch dreist bei anderen Künstlern Grafiken geklaut hat, dafür auch noch 40€ verlangt und jede Menge Influenzer und Tester gross bezahlt, damit eine Beta gespielt wird um überhaupt Spieler zu habe, dann sind natürlich wieder mal toxische Spieler schuld. Wenn das Spiel floppt und die absolut Unterirdischen 88.000 Spieler auf Steam seit Tag 1 immer weniger und weniger werden, weil das Spiel keinen fesselt bis es gerade mal 556 am Pfingstdienstag sind, sind natürlich die „toxischen“ Spieler schuld. Wenn ein Spiel Scheisse ist und man es auch sagt, dann ist man heute toxisch? Aber die Entwickler die einen solchen Mist produzieren sind jetzt die „Opfer“ nachdem die Millionen verblassen haben und auch noch geklaut und Copyrights verletzt haben? Sorry muss und will ich nicht verstehen. Kritik ist heute nur noch toxisch so ein Unfug. Macht gute Spiele die sich verkaufen Punkt. Gibt genug Spiele die Rekordzahlen an Verkäufen aufwarten Komischerweise kommen 95% nicht mehr aus dem Westen.