Marathon: Voice Director kritisiert Online-Hass und fordert sachliche Kritik

Die Debatte um Bungies Marathon zeigt die wachsende Kluft zwischen Spielerfeedback und Online-Diskurs.

Mit Marathon steht Bungies neuer Shooter trotz positiver Spielerbewertungen im Zentrum einer hitzigen Online-Debatte, die nun auch Entwickler öffentlich kritisieren.

Auslöser sind anhaltende Reaktionen in sozialen Netzwerken, insbesondere auf X, wo sich Teile der Community deutlich negativer äußern als es die allgemeinen Nutzerwertungen vermuten lassen. Dabei fällt die Kritik häufig schärfer aus als klassische Spielbewertungen.

Elias Toufexis, Voice Director und Sprecher im Spiel, hat sich in einem Interview mit PC Gamer klar positioniert. Kritik am Spiel sei legitim, ebenso die Entscheidung, es nicht zu spielen. Problematisch sei jedoch eine Entwicklung, bei der Nutzer aktiv darauf hinarbeiten, dass ein Titel scheitert.

Hintergrund der angespannten Stimmung ist auch die Situation rund um Destiny 2. Bungie hatte kürzlich angekündigt, die aktive Live-Service-Entwicklung nach dem 9. Juni 2026 zu beenden. Teile der Community führen diese Entscheidung auf eine stärkere Fokussierung auf Marathon zurück.

Toufexis weist darauf hin, dass Unzufriedenheit verständlich sei, betont jedoch, dass wiederholte negative Kampagnen und gezielte Hate-Beiträge keinen konstruktiven Beitrag leisten. Insbesondere Reaktionen, die das Spiel pauschal abwerten oder mit anderen gescheiterten Projekten vergleichen, sieht er kritisch.

Parallel dazu arbeitet Bungie weiter an neuen Inhalten. Mit Season 2: Nightfall, die am 2. Juni startet, sollen unter anderem neue Inhalte wie eine Nachtvariante der Karte Dire Marsh sowie zusätzliche Gameplay-Elemente eingeführt werden. Auch PvE-Modi sind laut aktuellen Planungen in Vorbereitung.

Trotz der kontroversen Diskussionen deutet vieles darauf hin, dass Bungie und Sony langfristig auf Marathon setzen und die Entwicklung entsprechend priorisieren.