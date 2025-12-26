Marathon: Wie gefallen euch diese neuen Spielszenen?

Anstatt geleaktes Material, gibt es jetzt offizielle Spielszenen zu Marathon direkt von Bungie selbst. Im ersten Video seht ihr die Grafik im Vergleich zur Alpha-Version:
BEFORE // AFTER pic.twitter.com/YdthsI78nm
— Marathon (@MarathonTheGame) December 24, 2025
Im zweiten Video gibt es ein bisschen mehr Action zu sehen:
Dead bodies can't exfil.
Clip from December Closed Test pic.twitter.com/rRM6XavB0w
— Marathon (@MarathonTheGame) December 23, 2025
Wie gefallen euch die Spielszenen zu Marathon?
Für mich ist dieses Game momentan Nichts. Es gibt genügend andere Games, die mich momentan wirklich interessieren, insofern passe ich hier.
Das macht es nicht wirklich besser.😅 Es wird sicherlich seine Liebhaber finden und wird nicht so ein total Absturz wie Concord (hoffentlich 😬) aber ich kann damit absolut nichts anfangen, da gefällt mir irgendwie so gar nichts dran.