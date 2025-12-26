Marathon: Wie gefallen euch diese neuen Spielszenen?

Marathon
Image: Bungie

Bungie hat neue, echte Spielszenen zur Vollversion von Marathon veröffentlicht. Wie gefällt euch das Marathon Gameplay?

Anstatt geleaktes Material, gibt es jetzt offizielle Spielszenen zu Marathon direkt von Bungie selbst. Im ersten Video seht ihr die Grafik im Vergleich zur Alpha-Version:

Im zweiten Video gibt es ein bisschen mehr Action zu sehen:

Wie gefallen euch die Spielszenen zu Marathon?

55 Kommentare Added

  1. DerOpaZockt 81120 XP Untouchable Star 1 | 26.12.2025 - 12:58 Uhr

    Für mich ist dieses Game momentan Nichts. Es gibt genügend andere Games, die mich momentan wirklich interessieren, insofern passe ich hier.

    0
  2. Mr Poppell 103020 XP Elite User | 26.12.2025 - 13:01 Uhr

    Das macht es nicht wirklich besser.😅 Es wird sicherlich seine Liebhaber finden und wird nicht so ein total Absturz wie Concord (hoffentlich 😬) aber ich kann damit absolut nichts anfangen, da gefällt mir irgendwie so gar nichts dran.

    0

