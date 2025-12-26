Marathon: Wie gefallen euch diese neuen Spielszenen?

Bungie hat neue, echte Spielszenen zur Vollversion von Marathon veröffentlicht. Wie gefällt euch das Marathon Gameplay?

Anstatt geleaktes Material, gibt es jetzt offizielle Spielszenen zu Marathon direkt von Bungie selbst. Im ersten Video seht ihr die Grafik im Vergleich zur Alpha-Version:

Im zweiten Video gibt es ein bisschen mehr Action zu sehen:

Dead bodies can't exfil. Clip from December Closed Test pic.twitter.com/rRM6XavB0w — Marathon (@MarathonTheGame) December 23, 2025

Wie gefallen euch die Spielszenen zu Marathon?