Marathon: Wird nach Destiny-2-Aus offenbar mit Review-Bombing attackiert

Die Situation rund um Bungie spitzt sich weiter zu.

Nach der Ankündigung, dass Destiny 2 nach dem Juni-Update keine Inhaltsupdates mehr erhalten wird, gerät nun offenbar auch Marathon massiv unter Druck.

Auf den Bewertungsseiten des kommenden Shooters häufen sich derzeit negative Rezensionen und kritische Kommentare. Viele langjährige Destiny-Spieler nutzen offenbar die Gelegenheit, um ihrer Frustration über Bungies Umgang mit Destiny 2 Luft zu machen.

Zusätzliche Brisanz erhält die Situation durch Berichte, laut denen bei Bungie weitere Entlassungen bevorstehen sollen. Damit wächst der Druck auf das Studio nur wenige Monate nach dem Release von Marathon weiter an.

Innerhalb der Community wird inzwischen auch darüber diskutiert, wie viel Geduld Sony Interactive Entertainment noch mit Bungie haben dürfte, sollte Marathon die internen Erwartungen weiterhin nicht erfüllen.

Nach Problemen rund um Sonys Live-Service-Offensive und mehreren schwierigen Projekten steht Bungie damit zunehmend unter Beobachtung — sowohl durch die Spieler als auch offenbar intern beim Konzern selbst.