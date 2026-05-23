Marathon: Wird nach Destiny-2-Aus offenbar mit Review-Bombing attackiert

Die Situation rund um Bungie spitzt sich weiter zu.
Nach der Ankündigung, dass Destiny 2 nach dem Juni-Update keine Inhaltsupdates mehr erhalten wird, gerät nun offenbar auch Marathon massiv unter Druck.
Auf den Bewertungsseiten des kommenden Shooters häufen sich derzeit negative Rezensionen und kritische Kommentare. Viele langjährige Destiny-Spieler nutzen offenbar die Gelegenheit, um ihrer Frustration über Bungies Umgang mit Destiny 2 Luft zu machen.
Zusätzliche Brisanz erhält die Situation durch Berichte, laut denen bei Bungie weitere Entlassungen bevorstehen sollen. Damit wächst der Druck auf das Studio nur wenige Monate nach dem Release von Marathon weiter an.
Innerhalb der Community wird inzwischen auch darüber diskutiert, wie viel Geduld Sony Interactive Entertainment noch mit Bungie haben dürfte, sollte Marathon die internen Erwartungen weiterhin nicht erfüllen.
Nach Problemen rund um Sonys Live-Service-Offensive und mehreren schwierigen Projekten steht Bungie damit zunehmend unter Beobachtung — sowohl durch die Spieler als auch offenbar intern beim Konzern selbst.
49 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich mache mir echt Sorgen um Bungie. Sony ist schließlich nicht gerade dafür bekannt, Studios ewig durchzuschleppen, wenn die Zahlen nicht stimmen. Marathon dümpelt aktuell bei gerade mal etwas über 5.000 Spielern herum — ein ziemlicher Offenbarungseid für ein angebliches AAA-GAAS-Projekt. Währenddessen zeigt Xbox mit Forza Horizon 6, wie man Live-Service richtig macht: über 213.350 Spieler und eine Community, die tatsächlich aktiv ist. Der Unterschied könnte kaum peinlicher für die FlopStation sein.
Selbst ein „altes“ ArcRiders macht es besser und das ist wie behaupten würde in Sonys Augen sogar der Ttiel wo man als erstes als Vergleich hinschaut.
Denn das ist es was möglich war.
Ich bin davon überzeugt, als ArcRiders durch die Decke gingen, Bungie überzeugt war das Marathon ein Mega hit wird und das bei Sony schon Im Kopf die Geldscheine gezählt wurden.
Destiny 2 ist doch schon seit über 2 Jahren auf dem sterbe Bett.
Das hat nix mit Marathon zu tun.
Das hat mit den Entscheidungen zu tun die Bungie getroffen hatte.
Vor allem die Sache das man Content der Essenziell für die Story ist, gestrichen hat, war ein KO schlag der seines gleichen sucht.
Dadurch hat man eigentlich dafür gesorgt das kaum neue Spieler dazu kommen.
Und das man Inhalt streicht, für den man viel € gezahlt hat, ja da wsren einige angefressen.
Das Destiny nur noch dahin dümpelt ist aber auch einigen sehr dummen Entscheidungen seitens Bungie zu verdanken. Angefangen bei der Entfernung der Hauptstory und DLCs.
Wie sollen da auch neue Spieler ihren Weg dahin finden , wenn das alles einfach entfernt wird?
Forsaken habe ich ewig auf der Wunschliste gehabt und es ist auch öfter im Sale gewesen. Aber soweit ich weiß ist es endgültig aus dem Spiel entfernt worden und deswegen bin ich nie wieder zurück zu Destiny 2 gegangen. Außerdem haben alle weitern DLCs ja auch keine Erfolge mehr bekommen und da war die Motivation für mich nochmals geringer da weiterzuspielen. Wenn man beide Punkte besser unterstützt hätte wäre ich da sicherlich nochmal auf das Spiel zurückgekommen.
Auch wenn Marathon dafür nichts kann verstehe ich die Fans von Destiny. Auch wenn der Peak lange vorbei ist hat es noch immer eine große Community und viele Spieler die sofort wieder intensiv reinschauen würden. Für neue Spieler ist der Einstieg viel zu krude und undurchsichtig.
Für Bungie sehe ich schwarz.
Wenn die Gerüchte stimmen das Bungie den Last of US Multiplayer-Titel als zu schlecht abgestuft hat und Sony daraufhin den Stecker gezogen hat könnte man von Karma sprechen 😉
Die brauchen doch nur die alten Kampagnen zurückbringen und das zusammenhängend als Legacy Kampagne auflegen. So hätte man schonmal die Singleplayer wieder im Boot und danach Destiny 3 entwickeln.. scheinbar ist selbst das aber ja nicht sicher also wird das Studio wohl bald verschwinden. Für Sony eine Vollkatastrophe!
Ich glaub genau das ist das Problem warum D2 jetzt zu ende geht:
„Spieler die sofort wieder intensiv reinschauen würden“
Wissen die Wahrscheinlich alle das man nur „kurz“ reinschaut, aber keine €€€ mehr da lassen sollte und neue Spieler die eher mal ein paar €€€ da lassen, sucht man vergebens.
Traurig wie das immer mehr eskaliert.
Es wird da den einen oder anderen geben, wo ich ein „wenig“ Verständnis habe.
Die werden da jetzt 12 Jahre investiert haben und nun wurde gesagt das es zu Ende geht. Da kommen Emotionen.
Aber ja, bei den aller meisten ist das einfach nur Hass und hat nichts mit oben geschrieben zu tun.
Ich glaube, wenn sie vor 2 Jahren gesagt hätten, das war’s jetzt. Die 10-Jahres-Saga ist zu Ende und damit auch der Support. Hier habt hier ein letztes Update, ein „wahres Monument des Triumphs“.
Und so hat man jetzt dieses Update, das den bitteren Beigeschmack hat, dass man eine neue Saga begonnen hat, die mit einem düsteren offenen Ende daherkommt.
Es ist so nutzlos… Als wenn es nicht beide Projekte auch unabhängig voneinander auf ihre Art verbockt hätten.
Für mich war Destiny nicht mehr als ein Snack,Marathon baut auf einem Trend auf der von Anfang an keinen Hype hatte und ganze zwei erfolgreiche Einträge hat.
Destiny Fans 😅
Naja, die feine Art ist das natürlich nicht, aber andererseits kann ich den Frust der Spieler auch verstehen. Mal sehen, was aus Bungie noch wird.
Man hätte weiter auf Destiny setzen sollen statt auf Marathon. Destiny war nachwievor eine feste Geldeinnahmequelle mit dem Everversum, Battlepasses und den Expansions.
Womit generiert Marathon sein Geld? Neue Inhalte werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Das Spiel selbst ist kein Vollpreis. Der Battlepass von Marathon ist komplett optional mit den kosmetischen Inhalten.
Und dass die Spielerzahlen von Destiny auf Steam höher sind trotz 6 Monate Contentflaute, spricht Bände.
Marathon hätte nie als Extractionshooter rauskommen dürfen. Singleplayer mit Multiplayer Modus. Klassische Shooter Erfahrung wie bei Halo.