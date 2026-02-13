Marathon: Zeigt Launch‑Gameplay – Server‑Slam startet am 26. Februar 2026

Vor dem Release noch einmal alles testen: Marathon lädt Ende Februar zum weltweiten Server‑Slam mit Cross‑Play und Cross‑Save ein.

Bungie rückt den Start von Marathon näher und veröffentlicht den Launch Gameplay Trailer, der erstmals zeigt, wie intensiv die Jagd im Extraction‑Shooter ausfällt. Passend dazu kündigt das Studio ein großes Testwochenende an, bei dem Spieler weltweit selbst Hand anlegen können.

Der Server Slam findet vom 26. Februar bis 2. März 2026 statt und steht auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S bereit – inklusive Cross‑Play und Cross‑Save. Damit können Spieler frei zwischen Plattformen wechseln und gemeinsam antreten, egal wo sie spielen.

Der vollständige Release folgt nur wenige Tage später: Marathon erscheint am 5. März 2026.

Der Trailer zeigt bereits, wie stark sich Bungies Sci‑Fi‑Welt verändert hat: dynamische Arenen, taktische Extraktionen und ein Fokus auf Teamplay, der das klassische Bungie‑Gefühl mit einem modernen PvPvE‑Ansatz verbindet. Der Server‑Slam dürfte damit zum wichtigsten Härtetest vor dem Launch werden.