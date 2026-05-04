Mariachi Legends: Kommt direkt in den Xbox Game Pass – Release für Q4 geplant

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Mariachi Legends wurde als Day-One-Titel für den Xbox Game Pass angekündigt.

Mit Mariachi Legends wurde im Rahmen eines neuen Reveal-Trailers ein frisches Action-Abenteuer vorgestellt, das direkt zum Release im Xbox Game Pass erscheinen wird.

Der Titel soll im vierten Quartal 2026 für Xbox Series X|S, PC sowie Cloud-Gaming verfügbar sein und setzt auf eine Mischung aus schneller Action und atmosphärischer Erkundung. Spieler übernehmen dabei die Rolle von Detective Pablo Cruz.

Im Mittelpunkt steht die Reise in die Unterwelt von Santa Mascota, einer farbenreichen, aber gefährlichen Welt, die stark von mexikanischer Folklore inspiriert ist und sowohl visuell als auch spielerisch eine klare eigene Identität bietet.

Mariachi Legends erscheint für Xbox Series X|S und Xbox on PC als Xbox Play Anywhere-Titel.

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7 Kommentare Added

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  1. mAsTeR OuTi 110120 XP Scorpio King Rang 1 | 04.05.2026 - 11:19 Uhr

    Gefällt mir ganz gut und dank Game Pass auf jeden Fall ein Blick wert 🙂

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  4. Ash2X 334060 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 04.05.2026 - 11:39 Uhr

    Ich bin gespannt – Q4 wäre natürlich mutig, aber Gamepass regelt 😄

    0
  7. Rotten 120285 XP Man-at-Arms Bronze | 04.05.2026 - 13:55 Uhr

    Schön das et dann direkt in den GP kommt ✌🏻 freu mich schon drauf 😅

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