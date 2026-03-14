Mariachi Legends: Schickt einen Detektiv im Kampf gegen den Tod

Mit Mariachi Legends erwartet Spieler ein actionreiches Metroidvania, das sie in eine von mexikanischer Kultur und Mythologie geprägte Welt entführt. Im Mittelpunkt steht Pablo Cruz, ein Detektiv, der einen Pakt mit dem Tod geschlossen hat, um seine Heimatstadt vor einer wachsenden Bedrohung zu schützen.

Durch diesen Pakt erhält Pablo die Fähigkeit, sich in die mächtige La Sombra zu verwandeln. In dieser Form stellt er sich Kriminellen und übernatürlichen Feinden, die die Stadt Santa Mascota ins Chaos stürzen wollen. Im Gegenzug verlangt Madre Catrina, dass Pablo einen Mann findet, der ihrer Macht entkommen ist und Unsterblichkeit erlangt hat.

Das Kampfsystem setzt stark auf schnelle Reflexe und präzises Timing. Spieler können Angriffe parieren, spektakuläre Finisher ausführen und eine Vielzahl von Waffen einsetzen. Von Pistolen und Schwertern bis hin zu Peitschen und magischen Fähigkeiten lässt sich der eigene Kampfstil individuell anpassen.

Neben intensiven Kämpfen spielt auch die Erkundung eine große Rolle. Santa Mascota erwacht mit seinen Bewohnern, Geschäften und Nebenquests zum Leben. Als Detektiv sammelt Pablo Hinweise, befragt Verdächtige und versucht, die mysteriösen Todesfälle in der Stadt aufzuklären.

Zusätzlich bietet das Spiel eine große Welt mit dynamischen Veränderungen. Ein Tag-, Nacht- und Vollmond-System verändert bestimmte Bereiche und eröffnet neue Wege oder Gefahren. Spieler können versteckte Gebiete entdecken, Tarotkarten sammeln und sogar Zutaten finden, um traditionelle mexikanische Gerichte zu kochen, die neue Kräfte verleihen.

Mariachi Legends erscheint für Xbox Series X|S, PS5, Nintendo Switch und PC.