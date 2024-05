Mars 2120: Goldstatus erreicht

Autor:, in / Mars 2120

Inspiriert von den Klassikern des Genres und vielen Referenzen aus dem Science-Fiction-Universum von Büchern, Filmen und Spielen, ist das Metroidvania MARS 2120 das ehrgeizigste Projekt des brasilianischen unabhängigen Studios QUByte Interactive.

Das Spiel wurde vom ersten Entwurf an über einen Zeitraum von fünf Jahren von einem Team aus nur sechs Personen entwickelt, die sich für die Erkundung, die Geheimnisse und die Abenteuer begeistern, die die kultigen Metroidvanias den Spielern im Laufe der Zeit beschert haben. Das Ergebnis ist eine Liebeserklärung eines Teams, das mit dem Genre aufgewachsen ist und es kennengelernt hat.

Darüber hinaus erwies sich MARS 2120 auch für das Studio selbst als Meilenstein in dem Bemühen, zum ersten Mal die Unreal Engine zu erlernen und mit ihr zu arbeiten.

Die Größe des Projekts und seine Bedeutung für ein Studio, das es gewohnt ist, tagtäglich an kleineren, weniger komplexen Projekten zu arbeiten, hat aufgrund des Aufwands und der Herausforderung eine Dokumentation über den Entwicklungsprozess verdient. Der Dokumentarfilm „Journey to Mars“ wird im Juni vorgestellt und hat bereits einen Teaser veröffentlicht. Darin spricht das Team über die Inspirationen für das Spiel, die Herausforderungen und die Wege, die sie gegangen sind, um eine faire und schöne Hommage an das geliebte Metroidvania-Genre zu schaffen.

Das Spiel wurde von der Community unterstützt und ging in der zweiten Jahreshälfte 2022 in den Early Access auf Steam, um Feedback von den Spielern zu sammeln, damit der Entwicklungsprozess tatsächlich von den Beobachtungen und Wünschen der Spieler geleitet wurde.

Ende Mai erhielt das Studio schließlich die Freigabe für den finalen Build auf der letzten ausstehenden Plattform, der Nintendo Switch, einer der Plattformen, die am meisten Optimierungen benötigten, um ein Spielerlebnis ohne Leistungsprobleme auf Nintendos Handheld zu bieten.

MARS 2120 befindet sich in der Endphase und wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen.