Neues Dev Diary bietet Einblicke in den Sound von MARS 2120. Mehr als nur der Klang der Stille.

Der unabhängige Entwickler QUByte Interactive hat heute ein neues Entwicklertagebuch veröffentlicht, das weitere Einblicke in den Ton hinter dem kommenden futuristischen Action-Adventure Mars 2120 bietet, bevor es am 1. August auf PC (Steam und Epic Store), Switch, PlayStation und Xbox Series Konsolen erscheint.

Dieser dritte Teil einer Reihe von Dev Diaries befasst sich mit dem Sound hinter dem Mars-Setting.

Inspiriert von Komponisten wie dem griechischen Elektronik-Musiker Vangelis (Blade Runner) und Michael Nyman (Gattaca) hat sich das Team von QUByte mit verschiedenen Komponisten zusammengetan, um eine Klanglandschaft zu schaffen, die zu jeder Umgebung und Szene passt, die das Entwicklerteam kreiert.

Unter Verwendung einer Reihe von elektronischen und orchestralen Klängen schuf das Team Tracks, die ein breites Spektrum an Emotionen abdecken, von Angst über Gefahr und Staunen bis hin zu Spannung und Adrenalin.

Das Team wollte es sich nicht leicht machen und einfach gängige Sci-Fi-Sounds auswählen, sondern wollte verstehen, welche Rolle die Musik für die Emotionen des Spielers spielt und welche Klänge zu einem epischen Abenteuer auf dem Mars passen.

In Mars 2120 wurden die Musik und die Soundeffekte so gestaltet, dass man sie sehen kann, in einer Art Kinästhetik.