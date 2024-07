Mars 2120: Metroidvania erhält Release-Termin

Der unabhängige Entwickler Qubyte Interactive hat heute auf der Gamescom LATAM angekündigt, dass sein futuristischer Metroidvania-Plattformer Mars 2120 am 1. August für PC (Steam und Epic Store), Switch, PlayStation und Xbox Series-Konsolen erscheinen wird.

Nach einer erfolgreichen Early-Access-Phase ist das Spiel, das den Spitznamen „das brasilianische Metroid Dread“ trägt, nun bereit für seine 1.0-Veröffentlichung.

Erkundet eine Version des Mars nach der Kolonialisierung, wo die einst blühenden Siedler nun vor unbekannten Bedrohungen gerettet werden müssen. Wendet elementare Fähigkeiten an und durchquert verschiedene Biome auf eurem Weg, die Geheimnisse des Mars zu entdecken und die Kolonie zu retten.

Bruno Carvalho, Associate & Game Designer bei QUByte Interactive, sagte: „Es ist endlich Zeit abzuheben. Wir freuen uns sehr, den Starttermin für Mars 2120 bekannt zu geben! Es ist ein kleiner Schritt für Sergeant Charlotte, aber ein riesiger Schritt für QUByte Interactive.“

„Dies ist ein leidenschaftliches Projekt von uns, an dem wir seit fünf Jahren arbeiten. Wir sind ein kleines, unabhängiges Team und wir sind unglaublich stolz auf das, was wir erreicht haben. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler das Spiel in der Version 1.0 in die Hände bekommen, wenn es am 1. August erscheint.“