Mars 2120: Mission to Mars-Kampagne gestartet

Autor:, in / Mars 2120

Die Kampagne „Mission to Mars“ von MARS 2120 soll die wissenschaftliche Neugier auf die Erforschung des Weltraums wecken.

Entwickler und Verleger QUByte Interactive hat eine Werbekampagne gestartet, die alle Freiwilligen zu einer „Mission zum Mars“ aufruft, bevor ihr kommendes Spiel MARS 2120, ein modernes Metroidvania-Spiel, das auf dem Planeten Mars spielt, auf Steam und Konsolen veröffentlicht wird.

Im Laufe des Spiels muss die Protagonistin Anna „Thirteen“ Charlotte die menschlichen Einrichtungen auf dem Planeten erkunden, um herauszufinden, was ein Notsignal der Marskolonie ausgelöst hat. Sie benötigt eure Hilfe, also meldet euch hier für die Mission zum Mars an.

Alle Spieler, die sich über die Website für die Mission anmelden, nehmen an der Verlosung von digitalen Exemplaren von MARS 2120 sowie von Gegenständen im Kontext der Mission teil, wie z. B. offizielle UNSS-1826 Baumfree-Crew-T-Shirts und eine Kapitänsjacke des Schiffs!