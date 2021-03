Martha is Dead: Finsterer Flesh Flies Trailer veröffentlicht

Autor:, in / Martha is Dead

Der italienische Entwickler LKA, bekannt für The Town of Light, kündigte bereits die Entwicklung des Horrorspiels Martha Is Dead an. Das Spiel soll im Jahr 2021 erscheinen.

Martha Is Dead spielt in der Toskana im Jahr 1944. Während sich der Konflikt zwischen deutschen und alliierten Truppen zuspitzt, wird die Leiche einer Frau ertrunken aufgefunden. Ihre Zwillingsschwester muss allein mit dem akuten Trauma des Verlustes fertig werden, während die Wahrheit des brutalen Mordes von mysteriöser Folklore und dem extremen Schrecken des immer näher rückenden Krieges überschattet wird.