Martha is Dead: Performance und Auflösung des Horrorspiels enthüllt

Autor:, in / Martha is Dead

Am 24. Februar 2022 wird das neue First-Person-Horrorspiel Martha is Dead erscheinen. Welche Auflösung und Bildwiederholrate euch auf den Current-Gen Konsolen erwartet, erfahrt ihr hier.

Wenige Tage vor dem offiziellen Release des neuen Psycho-Horror-Games Martha is Dead vom Indie Entwicklerstudio LKA, mit Sitz in Florenz, enthüllte der Technische Direktor und Game Developer „Tommaso Bonanni“ die technischen Details und die Performance des Spiels auf der aktuellen Konsolengeneration.

Im Interview mit Gamingbolt erklärte er, dass das Spiel auf Xbox Series X und PlayStation 5 mit zwei Einstellungsvarianten daherkommt. Im Auflösungsmodus könnt ihr das Spiel in 4K und 30 FPS genießen, wohingegen der Performance Modus das Spiel in 1080p und 60 FPS darstellt. Nutzer der Xbox Series S erwartet eine Auflösung von 1080p und 30 FPS.

Im weiteren Verlauf des Interviews betonte Tommaso Bonanni besonders: „Es ist außerdem wichtig zu erwähnen, dass es in jedem Fall durch die Verwendung der Super-Resolution in 1080p, es selbst auf der Xbox Series S zu höheren Auflösungen der Details kommt und die Qualitätsunterschiede dadurch weniger erkennbar sind.“

Martha is Dead wird am 24. Februar 2022 für Xbox Series X/S, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Einen offiziellen Trailer zum Spiel seht ihr hier. Dazu verraten euch die Entwickler, wie sie die Unreal Engine nutzen.