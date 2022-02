Martha is Dead: Psychologischer Thriller veröffentlicht

Autor:, in / Martha is Dead

Das Indie-Games-Publishing-Label Wired Productions und das führende italienische Studio LKA können bestätigen, dass ihr mit Spannung erwarteter Psychothriller Martha Is Dead heute digital für PC, PlayStation 4 & PlayStation 5 und die Xbox-Familie erscheint.

Entwickelt in der Unreal Engine 4 von LKA, dem preisgekrönten Studio hinter dem gefeierten psychologischen Abenteuer The Town of Light, ist Martha Is Dead ein düsterer First-Person-Psychothriller, der im Jahr 1944 in Italien spielt und die Grenzen zwischen Realität, Aberglauben und Kriegstragödie verwischt.

Das Spiel beginnt in den Tiefen der italienischen Landschaft, während die alliierten und außereuropäischen Streitkräfte das Land in einen Spielplatz verwandeln, auf dem man sich die Zähne ausbeißt. Am Ufer des Sees liegt die Leiche einer jungen Frau, Martha, ertrunken und geschändet. Nun muss sich ihre Zwillingsschwester mit den Folgen des Mordes an ihr auseinandersetzen, während der Schrecken des Krieges immer näher rückt.

„Martha Is Dead war immer der natürliche nächste Schritt für LKA nach The Town of Light“, sagt Luca Dalco, Gründer und Direktor von LKA. „Das Spiel baut auf unserem charakteristischen Stil von tiefgründigen, vielschichtigen Erzählungen auf, um eine Geschichte zu liefern, die Verlust, Beziehungen und psychologische Not erforscht, während sich im Hintergrund die Massenhysterie der letzten Jahre des Zweiten Weltkriegs abspielt. Es war eine lange Reise für jeden hier beim LKA – eine Reise, die speziell mit der Landschaft um uns herum und der Geschichte dahinter verbunden ist – aber wir denken, dass es sich gelohnt hat.“ „Dies ist ein Meilenstein sowohl für Wired Productions als auch für das LKA“, sagt Leo Zullo, Managing Director von Wired Productions. „Eine Geschichte wie diese hat es noch nie gegeben – eine, die Themen in einer Weise berührt, wie es Martha Is Dead tut. Es ist eine wichtige Geschichte, die erzählt werden muss, und wir glauben, dass sie den Spielern noch lange nach dem Abspann in Erinnerung bleiben wird.“

Die physische Version von Martha Is Dead, die für PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich ist, enthält eine Wendeschutzhülle, ein ausklappbares, doppelseitiges Poster, einen Stickerbogen zum Sammeln und ein Tarot-Kartenpaket zum digitalen Download und wird offiziell am Donnerstag, dem 10. März 2022, erscheinen. Sowohl die digitale als auch die physische Version des Spiels kosten: £24.99 / €29.99 / $29.99.

Die Deluxe Edition von Martha Is Dead enthält die ersten beiden von Kritikern gefeierten Spiele des italienischen Entwicklungsstudios LKA. Außerdem wird Smart Delivery unterstützt.