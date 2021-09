Martha is Dead: Trailer enthüllt Schauspieler Udo Kier als deutschen General

Autor:, in / Martha is Dead

Das Publishing Label Wired Productions und das italienische Studio LKA enthüllen heute einen brandneuen Trailer für den kommenden First-Person-Psychothriller Martha Is Dead, der sich auf die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auf die toskanische Umgebung des Spiels konzentriert.

Nach dem Tod ihrer Zwillingsschwester Martha kämpft Giulia mit ihren Dämonen, während ihr deutscher Vater Erich – ein General der Wehrmacht – darum kämpft, die Flut des Krieges aufzuhalten.

Wired Productions und LKA können außerdem bekannt geben, dass Giulias Vater Erich von dem gefeierten deutschen Schauspieler Udo Kier gesprochen wird, der seit über 50 Jahren eine führende Rolle im deutschen und internationalen Film spielt.

Zuletzt spielte Kier die Hauptrolle in dem von der Kritik hochgelobten und preisgekrönten Film Swan Song. In seiner Rolle in Martha Is Dead – die durch eine gemeinsame Vision und den Glauben an das Projekt zustande kam – spricht er Erich in drei Sprachen: Italienisch, Englisch und seine deutsche Muttersprache.

Luca Dalco, Gründer und Direktor von LKA sagte: „Der Schauplatz war schon immer ein unglaublich wichtiger Teil von Martha Is Dead. Italien im Jahr 1944 war ein Land, das von Panik und Paranoia gelähmt war. Während die Deutschen den Norden besetzten und die Alliierten den Süden befreiten, waren die Loyalitäten angespannt, da die Nation buchstäblich in zwei Teile gespalten war.“ „Udo Kier war die perfekte Besetzung für die Rolle des deutschen Generals und Vaters der Zwillinge. Es ist ein echter Coup für das Team, ihn zu gewinnen.“

Darüber hinaus wird die allererste Martha Is Dead-Demo als Teil des Steam Next-Festes, das von Freitag, dem 1. Oktober, bis einschließlich Donnerstag, dem 7. Oktober, läuft, veröffentlicht.