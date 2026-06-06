Marvel 1943: Rise of Hydra: Erneut verschoben – Release frühestens 2027

Die Veröffentlichung von Marvel 1943: Rise of Hydra rückt weiter in die Ferne. Wie nun bestätigt wurde, wird der Titel nicht mehr im Jahr 2026 erscheinen. Ein Release ist frühestens für 2027 vorgesehen.

Die Informationen stammen aus einem Interview mit dem Head of Creative der neuen Paramount Games Studio, Shawn Kittelsen, der gegenüber IGN den aktuellen Entwicklungsstand des Projekts einordnete.

Demnach sei das Spiel zwar real und bereits spielbar, befinde sich aber weiterhin in einer intensiven Entwicklungsphase. Statt den Titel frühzeitig zu veröffentlichen, liege der Fokus klar auf Qualität und zusätzlicher Entwicklungszeit.

Kittelsen betonte, dass das Team hinter dem Projekt weiterhin voll unterstützt werde und man bewusst entschieden habe, dem Spiel mehr „Zeit zum Reifen“ zu geben. Gleichzeitig wurde bestätigt, dass Marvel 1943: Rise of Hydra definitiv nicht mehr im Jahr 2026 erscheinen wird.

Marvel 1943: Rise of Hydra bleibt damit eines der ambitionierten Marvel-Projekte, dessen Veröffentlichung sich nun weiter nach hinten verschiebt – mit einem möglichen Startfenster ab 2027.