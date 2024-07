Marvel 1943: Rise of Hydra: Publishing-Partnerschaft mit Plaion

PLAION ist eine weltweite Publishing-Partnerschaft mit Skydance Games eingegangen, um Marvel 1943: Rise of Hydra den Spielern im Jahr 2025 zugänglich zu machen.

Marvel 1943: Rise of Hydra ist ein erzählerisch getriebenes Ensemble-Adventure mit Captain America, Azzuri, dem Schwarzen Panther der 1940er Jahre, Gabriel Jones von den Howling Commandos und Nanali, einer wakandanischen Spionin im besetzten Paris.

Marvel 1943: Rise of Hydra wurde Anfang des Jahres mit einem Trailer und einer Präsentation auf dem State of Unreal-Event von Epic Games auf der GDC gezeigt.

Das Spiel stammt vom Team von Skydance Games, das von der preisgekrönten Branchenikone Amy Hennig (Uncharted) und dem Co-Präsidenten Julian Beak geleitet wird.

Klemens Kundratitz, CEO von PLAION, sagte: „Wir sind stolz darauf, mit Skydance Games und der Branchenlegende Amy Hennig an einem der am meisten erwarteten AAA-Spiele zu arbeiten, das sich derzeit in der Entwicklung befindet. Diese Partnerschaft zwischen zwei ehrgeizigen, unabhängigen Unternehmen ist ein Beweis für PLAIONs kontinuierliche Mission, eine globale Kraft im Videospiel-Publishing zu werden.“

„Wir glauben, dass PLAION der perfekte Publishing-Partner für die weltweite Multiplattform-Veröffentlichung von Marvel 1943 ist: Rise of Hydra. Für den ersten Titel unseres Studios entwickeln wir eine originelle Marvel-Geschichte unter der Regie von Amy Hennig. Wir sind begeistert, einen globalen Publisher gefunden zu haben, der unsere ehrgeizige Vision für dieses Projekt teilt“, so Julian Beak, Co-Präsident bei Skydance Games.

Haluk Mentes, Leiter von Marvel Games, fügte hinzu: „Marvel 1943: Rise of Hydra ist eine exquisite und mutige Umsetzung einiger unserer beliebtesten und zeitlosen Charaktere. Das Weltklasse-Entwicklungstalent von Skydance Games und die globalen Publishing-Fähigkeiten von PLAION sind ein exzellentes Team-up, um sicherzustellen, dass wir das große Versprechen dieses Spiels einlösen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf, Marvel 1943 zu Spielern auf der ganzen Welt zu bringen.“